Έχει πάρει τον «αέρα» των Ελλήνων ο Βασίλης Σπανούλης – Μόνο νίκες στην Ελλάδα με τη Μονακό

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έχει συμπληρώσει ακόμα χρόνο στον πάγκο της Μονακό αλλά έχει κάνει αισθητή και με το παραπάνω την παρουσία του.

Ο Έλληνας τεχνικός ανακοινώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2024 και έχει ήδη μια παρουσία σε τελικό Euroleague αφού απέκλεισε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Final-4 του Άμπου Ντάμπι.

Ο Βασίλης Σπανούλης σε αυτό το διάστημα έχει αγωνιστεί τρεις φορές στην Ελλάδα ως προπονητής της Μονακό κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μετράει τρεις νίκες!

Η τελευταία ήταν το βράδυ της Τετάρτης 29/11 στο ΣΕΦ εκεί όπου η Μονακό επικράτησε 92-87 του Ολυμπιακού. Στην περασμένη σεζόν η Μονακό είχε νικήσει 80-77 του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ ενώ ο Βασίλης Σπανούλης έκανε ντεμπούτο στον πάγκο της κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στις 29 Νοεμβρίου 2024 η Μονακό κέρδιζε 91-88 τον Παναθηναϊκό στην έδρα του και ο Βασίλης Σπανούλης έγραφε ιστορία.

Η επόμενη επίσκεψή του στην Ελλάδα είναι προγραμματισμένη για τις 27 Μαρτίου 2026 για το ματς με τον Παναθηναϊκό.

