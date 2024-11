Εδιμβούργο: Σήκωσαν κεφάλι ανθρώπου από τον δρόμο – Νόμιζαν ότι ήταν… από το Halloween

Φρίκη προκαλεί η είδηση από το Εδιμβούργο, όπου κάποιοι πολίτες που γιόρταζαν το Halloween στην πρωτεύουσα της Σκωτίας, περπατώντας στον δρόμο, βρήκαν και σήκωσαν ένα κομμένο κεφάλι που πίστευαν ότι είναι μάσκα από κάποια στολή, αλλά τελικά άνηκε σε άνθρωπο!

Σύμφωνα με την αστυνομία, το κεφάλι ανήκει σε έναν συνταξιούχο, που χτυπήθηκε από ένα μονώροφο λεωφορείο στο Cowgate γύρω στις 7.25 μ.μ., με τις γραφικές εικόνες και τα βίντεο από τα επακόλουθα να μοιράζονται στο διαδίκτυο.

Σε ένα τέτοιο βίντεο, που έφερε στο φως η MailOnline, φαίνεται μια ομάδα νεαρών με φανταχτερές στολές να αντιδρούν όταν βρίσκουν στο δρόμο αυτό που φαίνεται να είναι ένα αποκεφαλισμένο κεφάλι.

Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να μοιράζονται το υλικό, στο οποίο φαίνονται άνθρωποι να μπερδεύουν αρχικά το κεφάλι του άνδρα με κομμάτι από αποκριάτικη στολή.

Μετά το περιστατικό, στο οποίο ο ανώνυμος άνδρας πιστεύεται ότι σκοτώθηκε ακαριαία, η αστυνομία διέταξε να κλείσουν τα νυχτερινά κέντρα και τα μπαρ της περιοχής και οι φοιτητές απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους.

Ένας κάτοικος δήλωσε στη Mail: «Το Cowgate είναι συνήθως γεμάτο κόσμο το βράδυ του Σαββάτου, αλλά τα μπαρ και οι παμπ μέσα στον αστυνομικό κλοιό ήταν όλα κλειστά μέχρι τις 8 το βράδυ. Όταν κάποιοι άκουσαν τι είχε βρεθεί στο δρόμο, νόμιζαν ότι επρόκειτο για αποκριάτικη φάρσα. Αυτό άλλαξε όταν είδαν τον μεγάλο αριθμό αστυνομικών και τις σκηνές των ιατροδικαστών που στήθηκαν».

Η αρχιφύλακας Louise Birrell, της μονάδας οδικής αστυνόμευσης στο Εδιμβούργο, δήλωσε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του άνδρα που έχασε τη ζωή του. Οι εκτεταμένες έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθούν οι πλήρεις συνθήκες αυτού του περιστατικού. Οι αστυνομικοί έχουν μιλήσει με πολλούς ανθρώπους που βρίσκονταν στην περιοχή εκείνη την ώρα και συνεχίζονται οι εργασίες για τον έλεγχο των δημόσιων και ιδιωτικών βίντεο από κάμερες ασφαλείας».

«Είμαστε ακόμα πρόθυμοι να ακούσουμε όποιον δεν έχει ακόμη μιλήσει στην αστυνομία. Εάν έχετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το τι συνέβη, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Όποιος έχει πληροφορίες παρακαλείται να καλέσει την αστυνομία στο 101. Παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό περιστατικού 3395 του Σαββάτου, 2 Νοεμβρίου 2024» πρόσθεσε.

