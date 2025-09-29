«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας

«Θέλουμε την κερκίδα γεμάτη πάθος, φωνή και αγάπη για την ομάδα»!

«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας
29 Σεπ. 2025 19:11
Pelop News

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της νεοφώτιστης στη National League 1 , ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, με την Ένωση σε σχετική ανακοίνωση να στέλνει το δικό της μήνυμα στον κόσμο.

Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η φετινή σεζόν ξεκινάει και η Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας σε χρειάζεται στο πλευρό της! Έπειτα από την περσινή κατάκτηση του τίτλου στη National League 2, επιστρέφουμε δυνατοί και φιλόδοξοι στον 2ο Όμιλο της National League 1, εκεί όπου μας περιμένουν ιστορικές ομάδες, ανερχόμενες δυνάμεις και οι συμπολίτες μας, Απόλλων Πάτρας και Προμηθέας 2014.

– Θέλουμε κάθε εντός έδρας παιχνίδι να είναι μία μεγάλη μπασκετική γιορτή!

– Θέλουμε την κερκίδα γεμάτη πάθος, φωνή και αγάπη για την ομάδα!

– Γιατί φέτος, «Εδώ παίζουμε μαζί!»

Στις κάρτες διαρκείας που κυκλοφορούν οι επιλογές είναι δύο, αλλά ο στόχος είναι κοινός, στήριξη στην προσπάθεια της ομάδας!

Η μία επιλογή: Χρυσή («Gold») Κάρτα, με κόστος στα 100€. Αντιστοιχεί σε θέση διακεκριμένη θέση στο κέντρο της κερκίδας. Περιλαμβάνει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της κανονικής περιόδου και των play-offs.

«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας

Η δεύτερη επιλογή: Γαλάζια («Blue») Κάρτα με κόστος: 60€. Μπορούν να την προμηθευτούν γονείς αθλητών και αθλητριών της Ακαδημίας μας. Περιλαμβάνει τα ίδια προνόμια με τη Χρυσή κάρτα (κανονική περίοδος + play-offs).

«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας

Θυμίζουμε ότι τα μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε αγώνα θα κοστίζουν 10€.

Η έναρξη της διάθεσης των καρτών διαρκείας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30/9/2025. Οι κάρτες θα διατίθενται:

– Καθημερινά (Τρίτη έως Παρασκευή) στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων των αγωνιστικών τμημάτων (17:00 – 21:00)

– Το Σάββατο (4/10) από τη Γραμματεία της Ακαδημίας (09:00-13:00), και φυσικά στο γήπεδο, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό (17:00), του Αντώνη Φώτση!

Τώρα είμαστε όλοι εδώ – ΜΑΖΙ!

Ενωμένοι, μια Ομάδα, μια Οικογένεια!

«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας

Προσκαλούμε φίλους, γνωστούς, αντιπάλους, αλλά κυρίως τους αθλητές, τις αθλήτριες του Συλλόγου, τους γονείς, και όλους όσοι και όσες αγαπούν τον αθλητισμό, να δώσουμε φωνή, ενέργεια και καρδιά στην προσπάθεια της ομάδας μας!

Γιατί δεν είναι απλώς αγώνες…

Είναι στιγμές, έντονα συναισθήματα και σπουδαίες αναμνήσεις!

Φέτος, εδώ θα τις ζήσουμε όλοι και όλες μαζί!
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:33 Πανεπιστημιακός γιατρός «έφαγε» 30 μήνες, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε «φακελάκια»
20:25 Νεκρός 40χρονος στην Αντίπαρο που καταπλακώθηκε από σκαπτικό μηχάνημα!
20:15 Έρχεται η Κοβέσι στην Αθήνα! Με ποιους και γιατί θα συναντηθεί
20:08 Κουτσούμπας από την Πάτρα: «Το κράτος δεν θέλει να προστατέψει τους πολίτες» ΦΩΤΟ
20:00 Η Διεθνολόγος – Νομικός Χριστίνα Χαλιλοπούλου μιλάει στην «Π»: «Ναι στην αστυνόμευση στους καταυλισμούς»
19:47 Πολεμικό Ναυτικό: Φρεγάτες Bergamini με φονικές ικανότητες και χαρακτηριστικά για Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο
19:37 Alco: Στις 12,5 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, στο 19% οι αναποφάσιστοι
19:26 Καιρός (30/09/2025): Βροχές και καταιγίδες στο «αντίο» του Σεπτεμβρίου
19:19 Το Επιμελητήριο Αχαΐας δίπλα στους φορείς και τους συλλόγους της Αιγιάλειας
19:11 «Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας
19:03 Πάτρα: Γέμισαν την αίθουσα του ΤΕΕ τα μέλη της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας – Το νέο γραφείο πόλης
19:00 Το Μεσολόγγι θα ζήσει μέρες δόξας για τα 200 χρόνια από την Έξοδο
18:51 Παρμενίων 2025: Που και πότε θα ηχήσουν οι σειρήνες συναγερμού της πολιτικής άμυνας
18:33 Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ
18:20 «Η συνολική στάση ζωής του, αποτελεί παρακαταθήκη για όλους και όλες»
18:11 Μετά τις φωτιές οι πλημμύρες! Σε Μαριδάκι, Τσούτσουρα και Βιάννο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ΒΙΝΤΕΟ
17:57 Γιατί αφέθηκε ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης ΒΙΝΤΕΟ
17:50 Κίνα: Θανατική ποινή σε μέλη μαφιόζικης οικογένειας στη Μιανμάρ
17:41 Ο Νίκος Παππάς από γνωστό εστιατόριο του Κολωνακίου βρέθηκε σε Αστυνομικό Τμήμα!
17:31 Ηττα για τον Παναιγιάλειο στη Ζάκυνθο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ