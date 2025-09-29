«Εδώ παίζουμε μαζί!», το δυνατό μήνυμα της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου για τα διαρκείας

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας της νεοφώτιστης στη National League 1 , ΑΕ Γλαύκου Έσπερου, με την Ένωση σε σχετική ανακοίνωση να στέλνει το δικό της μήνυμα στον κόσμο.

Μπράβο ΑΕΚ, υποδέχτηκε τον μικρό ήρωα Μιχάηλ Πάνου ΒΙΝΤΕΟ

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η φετινή σεζόν ξεκινάει και η Α.Ε. Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας σε χρειάζεται στο πλευρό της! Έπειτα από την περσινή κατάκτηση του τίτλου στη National League 2, επιστρέφουμε δυνατοί και φιλόδοξοι στον 2ο Όμιλο της National League 1, εκεί όπου μας περιμένουν ιστορικές ομάδες, ανερχόμενες δυνάμεις και οι συμπολίτες μας, Απόλλων Πάτρας και Προμηθέας 2014.

– Θέλουμε κάθε εντός έδρας παιχνίδι να είναι μία μεγάλη μπασκετική γιορτή!

– Θέλουμε την κερκίδα γεμάτη πάθος, φωνή και αγάπη για την ομάδα!

– Γιατί φέτος, «Εδώ παίζουμε μαζί!»

Στις κάρτες διαρκείας που κυκλοφορούν οι επιλογές είναι δύο, αλλά ο στόχος είναι κοινός, στήριξη στην προσπάθεια της ομάδας!

Η μία επιλογή: Χρυσή («Gold») Κάρτα, με κόστος στα 100€. Αντιστοιχεί σε θέση διακεκριμένη θέση στο κέντρο της κερκίδας. Περιλαμβάνει όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της κανονικής περιόδου και των play-offs.

Η δεύτερη επιλογή: Γαλάζια («Blue») Κάρτα με κόστος: 60€. Μπορούν να την προμηθευτούν γονείς αθλητών και αθλητριών της Ακαδημίας μας. Περιλαμβάνει τα ίδια προνόμια με τη Χρυσή κάρτα (κανονική περίοδος + play-offs).

Θυμίζουμε ότι τα μεμονωμένα εισιτήρια για κάθε αγώνα θα κοστίζουν 10€.

Η έναρξη της διάθεσης των καρτών διαρκείας έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 30/9/2025. Οι κάρτες θα διατίθενται:

– Καθημερινά (Τρίτη έως Παρασκευή) στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων των αγωνιστικών τμημάτων (17:00 – 21:00)

– Το Σάββατο (4/10) από τη Γραμματεία της Ακαδημίας (09:00-13:00), και φυσικά στο γήπεδο, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα με τον Ηλυσιακό (17:00), του Αντώνη Φώτση!

Τώρα είμαστε όλοι εδώ – ΜΑΖΙ!

Ενωμένοι, μια Ομάδα, μια Οικογένεια!

Προσκαλούμε φίλους, γνωστούς, αντιπάλους, αλλά κυρίως τους αθλητές, τις αθλήτριες του Συλλόγου, τους γονείς, και όλους όσοι και όσες αγαπούν τον αθλητισμό, να δώσουμε φωνή, ενέργεια και καρδιά στην προσπάθεια της ομάδας μας!

Γιατί δεν είναι απλώς αγώνες…

Είναι στιγμές, έντονα συναισθήματα και σπουδαίες αναμνήσεις!

Φέτος, εδώ θα τις ζήσουμε όλοι και όλες μαζί!

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



