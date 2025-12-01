Έδωσε τέλος στη ζωή του ο Λούντβιχ Μινέλι

Τέλος στη ζωή του έδωσε ο επικεφαλής της οργάνωσης Dignitas στην Ελβετία, η οποία υπερασπίζεται το δικαίωμα στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Ο Λούντβιχ Μινέλι, ο οποίος ίδρυσε την οργάνωση το 1998, για το δικαίωμα ασθενών να τερματίζουν τη ζωή τους με υποβοηθούμενη αυτοκτονία, πέθανε το Σάββατο (29.11.2025), λίγο πριν κλείσει τα 93. Ο Guardian έγραψε ότι σύμφωνα με την οργάνωση «μέχρι το τέλος της ζωής του, ο Μινέλι συνέχισε να αναζητά τρόπους για να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία επιλογής και αυτοδιάθεσης που αφορούν το τέλος της ζωής τους».

Η Dignitas ανακοίνωσε ότι «θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ακολουθώντας το πνεύμα του ιδρυτή της, ως μαχητικός διεθνής οργανισμός για την αυτοδιάθεση και την ελευθερία επιλογής τόσο για τη ζωή, όσο και για το τέλος της».

Είχε αφιερώσει τη ζωή του στον σκοπό αυτό

Ο Μινέλι, ο δημοσιογράφος που έγινε δικηγόρος, αντιμετώπισε πολλές νομικές προκλήσεις και κέρδισε αρκετές προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ECHR). Σε διεθνές επίπεδο, τις τελευταίες τρεις δεκαετίες από την ίδρυση της Dignitas, έχει σημειωθεί σημαντική μετατόπιση στις αντιλήψεις κοινωνιών, κρατών και κυβερνήσεων απέναντι στην υποβοηθούμενη αυτοκτονία.

Η Γαλλία πρόσφατα ψήφισε νόμο ο οποίος επιτρέπει σε άτομα που βρίσκονται στα τελευταία στάδια μιας ανίατης ασθένειας το δικαίωμα στον υποβοηθούμενο θάνατο.

Ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Ισπανία και η Αυστρία έχουν θεσπίσει αντίστοιχους νόμους, ενώ στις ΗΠΑ η υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη σε δέκα πολιτείες, αναφέρει το δημοσίευμα.

Η ελβετική νομοθεσία δεν επιτρέπει την ευθανασία, δηλαδή την χορήγηση θανατηφόρου φαρμάκου από τρίτο πρόσωπο (π.χ. γιατρό ή κάποιο άλλο πρόσωπο). Αλλά η υποβοηθούμενη αυτοκτονία – η επιθυμία κάποιου να διαπράξει ο ίδιος την πράξη – είναι νόμιμη εδώ και δεκαετίες. Σε αντίθεση με ορισμένες παρόμοιες οργανώσεις στην Ελβετία, η Dignitas, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει πάνω από 10.000 μέλη, προσφέρει τις υπηρεσίες της και σε άτομα που ζουν εκτός της χώρας.

Από το 2024, ο οργανισμός είχε βοηθήσει πάνω από 4.000 ανθρώπους να θέσουν τέλος στη ζωή τους – ανάμεσά τους και 571 βρετανούς υπηκόους, σύμφωνα με τον Guardian. Περίπου 1.900 άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλη της Dignitas, με πιο επώνυμο μέλος της την τηλεπαρουσιάστρια και ακτιβίστρια της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, Εσθερ Ράντζεν.

Το 2023, ο Μινέλι δήλωνε στους Financial Times ότι εξακολουθούσε να «εργάζεται όλη την ημέρα και τη μισή νύχτα» στην ηλικία των 90 ετών – και υποστήριξε ότι ο υποβοηθούμενος θάνατος θα πρέπει να αποτελεί επιλογή σχεδόν για όλους τους ανθρώπους.

