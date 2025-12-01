Reuters: Πρόβλημα ποιότητας στην Airbus θέτει σε κίνδυνο τον φιλόδοξο στόχο παραδόσεων για το 2025

Η Airbus εντόπισε ένα ζήτημα βιομηχανικής ποιότητας που επηρεάζει τα πάνελ της ατράκτου σε αρκετές δεκάδες αεροσκάφη της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές του κλάδου που μίλησαν στο Reuters. Το πιθανό ελάττωμα έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ορισμένων παραδόσεων, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζει αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία.

Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική εταιρεία δεν προχώρησε άμεσα σε επίσημο σχόλιο για το θέμα, ενώ η προέλευση του προβλήματος παραμένει ασαφής. Το περιστατικό έρχεται σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο για την Airbus, καθώς επιδιώκει να πετύχει τους φιλόδοξους στόχους παράδοσης για το έτος. Παράλληλα, η εταιρεία διαχειρίζεται και τις συνέπειες από πρόσφατη ανάκληση αεροσκαφών το Σαββατοκύριακο, λόγω προβλήματος λογισμικού.

Σύμφωνα με άτομο με άμεση γνώση της κατάστασης, έχουν ήδη επηρεαστεί ορισμένες παραδόσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον ακριβή αριθμό των αεροσκαφών ή για τη χρονική διάρκεια των καθυστερήσεων.

Κρίσιμη η επίδοση του Δεκεμβρίου

Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η Airbus παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, αριθμός χαμηλότερος σε σχέση με τις προβλέψεις πολλών αναλυτών. Με τις παραδόσεις αυτές, ο συνολικός αριθμός για το 2025 ανήλθε μέχρι στιγμής στις 657 μονάδες.

Ο επίσημος στόχος της εταιρείας είναι «περίπου 820» παραδόσεις μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό σημαίνει πως για να επιτευχθεί ο στόχος, η Airbus θα πρέπει να παραδώσει περισσότερα από 160 αεροσκάφη μέσα στον Δεκέμβριο, κάτι που αν συμβεί θα αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Μέχρι σήμερα, το υψηλότερο ρεκόρ παραδόσεων για τον τελευταίο μήνα του έτους ήταν 138 αεροσκάφη, το 2019.

Διχασμός μεταξύ των αναλυτών

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αεροσκαφών στον κόσμο μπορεί να φτάσει τον στόχο του. Η επιτυχία ή η αποτυχία του εγχειρήματος έχει άμεσο αντίκτυπο στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν το μεγαλύτερο μέρος του αντιτίμου κατά την παράδοση των αεροσκαφών.

Η αναλύτρια της Jefferies, Κλοέ Λεμαρί, η οποία παρακολουθεί στενά το πρόγραμμα παραδόσεων της Airbus, είχε εκτιμήσει ότι οι παραδόσεις του Νοεμβρίου θα έφθαναν τις 71, ωστόσο δήλωσε ότι η τελική επίδοση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι ο ετήσιος στόχος παραμένει εφικτός, δεδομένου ότι η παραγωγή παρουσιάζει αυξητική τάση.

Από την πλευρά του, ο ανεξάρτητος αναλυτής αεροπορίας Ρομπ Μόρις εκτίμησε ότι η Airbus θα μπορούσε να προσεγγίσει τις 800 παραδόσεις μέχρι το τέλος του έτους. Όπως σημείωσε, αυτός ο αριθμός ενδέχεται να θεωρηθεί επαρκής ώστε η εταιρεία να υποστηρίξει πως πέτυχε τον στόχο της, βάσει της ευρύτερης διατύπωσης της πρόβλεψής της. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος το τελικό αποτέλεσμα να είναι «ελαφρώς χαμηλότερο» από τον στόχο.

Σε αναμονή επίσημων εξελίξεων

Με την Airbus να αποφεύγει προς το παρόν να τοποθετηθεί δημόσια για το πρόβλημα ποιότητας, η αεροπορική βιομηχανία και οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η πορεία των παραδόσεων μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να κρίνει όχι μόνο την επίτευξη του ετήσιου στόχου, αλλά και το κλίμα εμπιστοσύνης των επενδυτών και των αεροπορικών εταιρειών προς την ευρωπαϊκή κατασκευάστρια.

