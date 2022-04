ΕΕ: Αυτό είναι το πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας -Απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού άνθρακα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την υιοθέτηση νέου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας για πρώτη φορά την ενεργειακή βιομηχανία της χώρας.

Την ανάγκη να διατηρηθεί η μέγιστη πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν και στη ρωσική κυβέρνηση, υπογράμμισε σήμερα η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζοντας την πρόταση της Επιτροπής για ένα πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Russia is waging a cruel, ruthless war, also against Ukraine’s civilian population.

We need to sustain utmost pressure at this critical point.

