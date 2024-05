EE και Μολδαβία: Υπέγραψαν συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας

H Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μολδαβία, υποψήφια προς ένταξη χώρα, υπέγραψαν στις 22 Μαΐου 2024 μια συμφωνία εταιρικής σχέσης στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας Ζοζέπ Μπορέλ και ο Πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν, υπέγραψαν την εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας στο περιθώριο του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ -Μολδαβίας.

«Η Μολδαβία είναι η πρώτη χώρα που υπέγραψε εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας με την ΕΕ», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «Χ» ο Ζοζέπ Μπορέλ, λίγο μετά την υπογραφή της συμφωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εταιρική σχέση ασφάλειας και άμυνας ΕΕ -Μολδαβίας θα ανοίξει νέους τομείς συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, της αντιμετώπισης υβριδικών απειλών, των απειλών από ξένες παρεμβάσεις χειραγώγησης και της παραπληροφόρησης.

