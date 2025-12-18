ΕΕ σε κρίσιμη δοκιμασία συνοχής: Στο τραπέζι τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Σε μια σύνοδο κορυφής με υψηλό πολιτικό και γεωστρατηγικό διακύβευμα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να χρηματοδοτηθεί, μέσω δανείων δισεκατομμυρίων ευρώ, η συνέχιση της πολεμικής και αμυντικής προσπάθειας της Ουκρανίας.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει τον πόλεμο της Ρωσίας ως άμεση απειλή για τη δική της ασφάλεια και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι το Κίεβο δεν θα μείνει χωρίς οικονομική στήριξη. «Δεν μπορούμε να αποτύχουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ισχυροί», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, τονίζοντας ότι οι ηγέτες θα παραμείνουν στις Βρυξέλλες όσο χρειαστεί για να βρεθεί λύση. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν στοιχηματίζει στην αποτυχία μας – ας μην του χαρίσουμε αυτή τη νίκη», πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εισηγηθεί τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας ως εγγύηση για ένα μεγάλο δάνειο προς την Ουκρανία. Ωστόσο, το σχέδιο συναντά σοβαρές επιφυλάξεις, κυρίως από το Βέλγιο, το οποίο επικαλείται νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ενώ ανάλογες ανησυχίες έχουν εκφράσει και άλλα κράτη-μέλη, όπως η Ιταλία.

Η ανάγκη για συμφωνία, πάντως, αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ έθεσε το δίλημμα με δραματικούς όρους: «Η επιλογή είναι απλή: χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο – και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, αλλά για την Ευρώπη».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από τη σύνοδο χωρίς συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι ανησυχίες του Βελγίου είναι βάσιμες και πως οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι από τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να επιμεριστούν σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ιδιαίτερο βάρος προσδίδει στη σύνοδο η αυτοπρόσωπη παρουσία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες, αντί της αρχικά προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης. Ο Ζελένσκι προειδοποίησε ότι χωρίς απόφαση για τη χρήση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, η Ουκρανία θα αντιμετωπίσει «σοβαρό πρόβλημα», υπογραμμίζοντας ότι η χρηματοδοτική στήριξη είναι κρίσιμη για τη συνέχιση της άμυνάς της.

Το Βέλγιο, που φιλοξενεί το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων στην Ευρώπη, ζητά ισχυρότερες εγγυήσεις ώστε να μη βρεθεί εκτεθειμένο σε περίπτωση δικαστικών προσφυγών από τη Ρωσία. Ήδη, η Μόσχα έχει κινηθεί νομικά, καταθέτοντας αγωγή κατά της Euroclear, διεκδικώντας αποζημιώσεις ύψους 230 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, εναλλακτικές λύσεις –όπως ο δανεισμός μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού ή μέσω επιμέρους κρατών– θεωρούνται δύσκολες ή πολιτικά ανέφικτες. Έτσι, η αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «η μοναδική ρεαλιστική λύση», καθώς επιτρέπει τη στήριξη της Ουκρανίας χωρίς αύξηση των εθνικών χρεών.

Το διακύβευμα είναι υψηλό. Όπως προειδοποιεί το Reuters, χωρίς ευρωπαϊκή χρηματοδότηση η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από πόρους μέσα στο επόμενο έτος, εξέλιξη που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες του πολέμου και, κατά τους φόβους της ΕΕ, να φέρει πιο κοντά την απειλή ρωσικής επιθετικότητας προς την ίδια την Ευρώπη.

Παράλληλα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι εντός των επόμενων ημερών θα διεξαχθούν νέες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και Ευρωπαίων αξιωματούχων.

