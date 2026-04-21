ΕΕ: Θα ληφθούν μέτρα για την έλλειψη καύσιμων σε αεροσκάφη

Καθόλου αψήφιστα δεν παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με την έλλειψη καύσιμων για τα αεροσκάφη εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Πριν από λίγες ώρες ο Ευρωπαίος επίτροπος ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη καυσίμων για τα αεροσκάφη, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το Reuters.

Ο Νταν Γιόργκενσεν πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



