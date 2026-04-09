ΕΦΕΤ: Ανακαλεί παρτίδα φέτας με λιστέρια – Ποιο προϊόν να μην καταναλώσετε

Σε άμεση ανάκληση παρτίδας φέτας προχώρησε ο ΕΦΕΤ, έπειτα από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά από ενημέρωση του ΕΟΔΥ και στο πλαίσιο επιδημιολογικής διερεύνησης. Από την εργαστηριακή ανάλυση προέκυψε παρουσία Listeria monocytogenes, με αποτέλεσμα να ζητηθεί η απόσυρση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας από την αγορά.

[contaisu_summary]

Το προϊόν που αφορά η ανάκληση είναι η «ΦΕΤΑ ΒΥΤΙΝΑΣ – Π.Ο.Π. ΒΑΡΕΛΙ», με αριθμό παρτίδας 24/07/2027 (ΦΕ-2751), ημερομηνία ανάλωσης 24/07/2027 και ημερομηνία παραγωγής 24/01/2026. Παραγωγός του προϊόντος είναι η εταιρεία «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάλυση του δείγματος έγινε στα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του ΕΦΕΤ, όπου επιβεβαιώθηκε η παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού. Μετά το αποτέλεσμα, ο φορέας απαίτησε την άμεση ανάκληση όλης της συγκεκριμένης παρτίδας, ενώ οι σχετικοί έλεγχοι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ποιο προϊόν αφορά η ανάκληση

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία του προϊόντος που έχουν προμηθευτεί. Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τη συγκεκριμένη παρτίδα και όχι γενικά κάθε προϊόν της ίδιας κατηγορίας. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να προσέξουν είναι η εμπορική ονομασία, ο αριθμός παρτίδας και η ημερομηνία ανάλωσης.

Η οδηγία του ΕΦΕΤ είναι σαφής: όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να το καταναλώσουν.

Τι είναι η λιστέρια και ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Η λιστερίωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Listeria monocytogenes και συνδέεται με την κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων. Περισσότερο ευάλωτες θεωρούνται οι έγκυες, τα νεογνά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα συμπτώματα μπορεί να μοιάζουν αρχικά με άλλες λοιμώξεις και να περιλαμβάνουν πυρετό, μυϊκούς πόνους και γαστρεντερικές διαταραχές, ενώ σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν νευρολογικές εκδηλώσεις, όπως σύγχυση, απώλεια ισορροπίας ή σπασμοί. Σε εγκύους, ακόμη και ήπια συμπτώματα μπορεί να συνδέονται με σοβαρές επιπλοκές για το έμβρυο ή το νεογνό.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι

Η ανάκληση της παρτίδας εντάσσεται στους ελέγχους που ενεργοποιήθηκαν μετά την επιδημιολογική διερεύνηση της υπόθεσης. Ο ΕΦΕΤ έχει ήδη κινήσει τη διαδικασία απόσυρσης του προϊόντος, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



