ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

ΕΦΕΤ: Γνωστό «σταφιδοκέικ» ανακαλείται από την αγορά
17 Οκτ. 2025 15:51
Pelop News

«Σταφιδοκέικ» ανακαλεί από την αγορά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, έκανε δειγματοληψία στο «ΣΤΑΦΙΔΟΚΕΪΚ – THE COOKIE MASTERS» με ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από τις 30/11/25, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 500 γρ. Το προϊόν παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την Δ. ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ Μον. ΕΠΕ που εδρεύει στη Ζαχάρω Ηλείας.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ και χαρακτηρίστηκε μη ασφαλές, επειδή διαπιστώθηκε να περιέχει την ουσία «κουμαρίνη» σε συγκέντρωση που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό επιτρεπτό όριο για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:30 Πάτρα – Πρώην κτίριο ΟΛΠΑ: Ενα βήμα πιο κοντά στην κατεδάφιση ΦΩΤΟ
18:23 Ρόδος: Το 3χρονο κοριτσάκι μπήκε μόνο του στην πισίνα χωρίς να το προσέχει κανένας – Ελεύθεροι οι συλληφθέντες
18:19 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Οδυσσέας Μαγκαφάς με τον Αντώνη Κουνάβη
18:15 Αθήνα: Συνελήφθη 31χρονος που στρατολογούσε ανήλικα για να κλέβουν τσάντες στο κέντρο
18:07 Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής
18:00 Ενστάσεις και διευκρινίσεις περί Αλέξη Τσίπρα: Κ. Σπαρτινός και Ν. Κοντοές ξεκαθαρίζουν τη θέση τους
17:53 Το showcar της McLaren F1 Team για πρώτη φορά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στην Πάτρα – Πού θα το δείτε και θα φωτογραφηθείτε μαζί του
17:45 Οι υποψήφιοι αντίπαλοι της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League
17:37 Σταύρος Δημοσθένους: Ποιός ήταν ο 49χρονος Κύπριος που δολοφονήθηκε κοντά στο σπίτι του
17:30 Το Χιονοδρομικό Καλαβρύτων έτοιμο να υποδεχθεί τη νέα σεζόν – Αγριος: «Πιο κοντά για υποδομή 4 εποχών»
17:23 Αμπελόκηποι: Ο 44χρονος έκλεισε το τηλέφωνο και «βούτηξε» στο κενό από τον 24ο όροφο
17:15 Νέα συγκλονιστικά στοιχεία για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Τον είδα να σκοτώνει τον θείο μου και τον επιστάτη»
17:07 Δαρείος: «Οι πρεμιέρες κρύβουν πάντα κινδύνους»
17:00 Πάτρα – 12ο Δημοτικό Σχολείο: Οδεύει για ματαίωση το έργο
16:53 Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη από «λογιστή» που άρπαξε 5.000 ευρώ
16:45 Τι αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια για τον Μπονάτσο
16:37 Οι «σφυρίχτρες« για τις κρίσιμες μάχες ΝΟΠ-ΝΕΠ
16:30 Ξενοδοχείο της Πάτρας κλείνει για ανακαίνιση
16:23 Τσίτζίνα: Η κρυμμένη γοητεία του Πάρνωνα
16:15 Αγγλία: Στη φυλακή τρεις Βρετανοί ακροδεξιοί που σχεδίαζαν επιθέσεις σε τζαμιά και συναγωγές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ