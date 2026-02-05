Εφετείο Θεσσαλονίκης: 35χρονος ξανάδικαζεται για revenge porn και άσεμνες φωτογραφίες, έστελνε το μόριό του στην πρώην

Στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης αναμένεται να εκδικαστεί σήμερα η υπόθεση ενός 35χρονου άνδρα, ο οποίος κατηγορείται ότι μετά τον χωρισμό του από μία φοιτήτρια Ιατρικής συνέχισε να την παρενοχλεί συστηματικά, στέλνοντας άσεμνες φωτογραφίες του ιδίου και γυμνές εικόνες της πρώην συντρόφου του τόσο στην ίδια όσο και σε πρόσωπα από το στενό και ευρύτερο περιβάλλον της.

Η παθούσα, σήμερα 28 ετών, κατήγγειλε ότι τα περιστατικά ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 2021, λίγο μετά τον χωρισμό τους. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 35χρονος της έστελνε φωτογραφίες του γεννητικού του οργάνου συνοδευόμενες από χυδαίες εκφράσεις, ενώ παράλληλα διένειμε γυμνές φωτογραφίες που η ίδια του είχε στείλει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους. Μεταξύ άλλων, οι εικόνες αυτές εστάλησαν –όπως ισχυρίστηκε– σε συμφοιτητές της, αλλά και στην ανήλικη τότε αδελφή της.

Η γυναίκα κατήγγειλε επίσης συνεχή τηλεφωνική παρενόχληση, παρά την άρνηση επικοινωνίας που είχε δηλώσει, καθώς και απειλές ότι θα δημοσιοποιούσε τις γυμνές φωτογραφίες της σε ακόμη περισσότερα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων καθηγητές της Ιατρικής Σχολής και φίλους της. Όπως ανέφερε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος δημοσίευσε άσεμνες εικόνες της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έστελνε screenshots για να αποδείξει τις ενέργειές του.

Η παθούσα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του και αναγκάστηκε να μετακομίσει στη Χαλκιδική. Ωστόσο, σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο 35χρονος εντόπισε τη νέα της κατοικία, πήγε έξω από το σπίτι της οικογένειάς της, πήδηξε τα κάγκελα της αυλής, χτύπησε με μανία τα παντζούρια, έσκασε τα λάστιχα του αυτοκινήτου των γονιών της και συνέχισε να την παρακολουθεί.

Πρωτόδικα ο 35χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 9 μηνών με τριετή αναστολή. Σε βάρος του έχουν κατατεθεί περίπου δέκα μηνύσεις από την ίδια γυναίκα, ενώ σύμφωνα με την παθούσα, άλλες τέσσερις γυναίκες έχουν κινηθεί δικαστικά εναντίον του για παρόμοιες πράξεις.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος –εκπροσωπούμενος από τη δικηγόρο Ανθούλα Ανάσογλου– αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι αδίκως καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό. Η συνήγορός του δήλωσε στο protothema.gr ότι «ο εντολέας μου καταδικάστηκε για πράξεις που ουδέποτε έλαβαν χώρα», χαρακτηρίζοντας τις αποδείξεις «έωλες και αβάσιμες» και βασισμένες αποκλειστικά σε μαρτυρικές καταθέσεις χωρίς επαρκή ψηφιακά στοιχεία. Ζήτησε να «τοποθετηθούν τα γεγονότα στην αληθή τους βάση» και να τερματιστεί ο «ατέλειωτος δικαστικός αγώνας».

