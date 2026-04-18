Η Έφη Θώδη αναφέρθηκε στα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και στις εμφανίσεις της στα πανηγύρια, θυμίζοντας μια περίοδο που, όπως είπε, συνδυάστηκε με αποδοχή από το κοινό, έντονο θαυμασμό, αλλά και δυσκολίες λόγω του ανδροκρατούμενου χαρακτήρα του χώρου.

Μιλώντας το Σάββατο 18 Απριλίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», η τραγουδίστρια είπε ότι από νωρίς είχε καταλάβει πως διαθέτει ταλέντο, όμως η πορεία της μόνο εύκολη δεν ήταν.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτό γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τους άντρες. Εγώ ήμουν και ξέρεις πολύ όμορφη και κούκλα, με ερωτευόντουσαν όλοι. Πήγαινα στα πανηγύρια και σηκώνονταν όλοι όρθιοι μόλις τραγούδαγα. Κατάλαβα ότι έχω ταλέντο όταν τραγούδαγα μικρή και άκουγα τη φωνή μου που ήταν μελωδική».

Η Έφη Θώδη και ο θαυμαστής που της στόλιζε το πατάρι

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια μίλησε και για μια έντονη εκδήλωση θαυμασμού που είχε δεχθεί στο παρελθόν από ερωτευμένο άντρα, περιγράφοντας εικόνες που έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη της.

Όπως είπε, υπήρχε θαυμαστής που της στόλιζε το πατάρι με καρδιές, ενώ άφηνε λουλούδια ακόμη και στον δρόμο και στις μάνδρες. Παρά τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς, ξεκαθάρισε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να αποχωρήσει από το τραγούδι.

«Ποτέ δεν σκέφτηκα να τα παρατήσω. Κάνω αυτή τη δουλειά 40 χρόνια, δεν έχω κουραστεί», σημείωσε.

Το φλερτ σήμερα μέσα από τα social media

Η Έφη Θώδη αποκάλυψε ακόμη ότι και σήμερα εξακολουθεί να δέχεται φλερτ, μόνο που πλέον αυτό γίνεται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως εξήγησε, λαμβάνει μηνύματα, ωστόσο η ίδια επιλέγει να μη δίνει συνέχεια. «Με φλερτάρουν μέσα από τα social. Δεν τους απαντώ εγώ. Δεν είμαι ερωτευμένη αυτή την περίοδο. Μια φορά πήγα και παντρεύτηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Τα δύσκολα παιδικά χρόνια της Έφης Θώδη

Πέρα από την πορεία της στο τραγούδι, η Έφη Θώδη μίλησε και για τα δύσκολα χρόνια της παιδικής της ηλικίας, περιγράφοντας συνθήκες μεγάλης φτώχειας.

Όπως ανέφερε, υπήρξαν περίοδοι που η οικογένειά της δεν είχε ούτε τα βασικά, ενώ η καθημερινότητα περιλάμβανε μεγάλη ταλαιπωρία για να πάνε τα παιδιά στο σχολείο.

«Τα παιδικά μου χρόνια ήταν δύσκολα. Μέχρι παπούτσια δεν είχαμε να φορέσουμε. Μπαίναμε μέσα στα χιόνια. Περπατάγαμε ώρες να πάμε στο σχολείο».

Η ίδια πρόσθεσε ότι η μητέρα της στήριζε την αγάπη της για το τραγούδι, καθώς στην πλευρά της οικογένειάς της υπήρχαν τραγουδιστές. Αντίθετα, ο πατέρας της ήταν αρχικά πιο επιφυλακτικός, όμως στη συνέχεια στάθηκε δίπλα της.

«Η μάνα μου το ήθελε, γιατί στο σόι της μάνας μου ήταν τραγουδιστές. Ο πατέρας μου ήταν λίγο δύσκολος, αλλά όταν έκανα την πρώτη δουλειά – τότε ήταν κασέτες – και πήρε την κασέτα και την πούλαγε», ανέφερε η Έφη Θώδη, περιγράφοντας πώς το ξεκίνημά της συνδέθηκε τελικά με τη στήριξη της οικογένειάς της.

