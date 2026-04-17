Τη στάση που κρατούσε στο παρελθόν απέναντι στη δημοσιότητα και ειδικά σε ό,τι αφορούσε την κόρη της φαίνεται πως έχει αναθεωρήσει η Βάνα Μπάρμπα, εξηγώντας ότι για χρόνια πίστευε πως, λόγω της εικόνας και της αναγνωρισιμότητάς της, μπορούσε να μοιράζεται δημόσια και κομμάτια της προσωπικής της ζωής.

Η ηθοποιός, που βρέθηκε καλεσμένη την Παρασκευή 17 Απριλίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», μίλησε μεταξύ άλλων για την κόρη της Φαίδρα και παραδέχθηκε ότι την εξέθεσε στα φώτα της δημοσιότητας όταν ήταν ακόμη μικρή, κάτι που σήμερα θεωρεί λανθασμένη επιλογή.

Βάνα Μπάρμπα: Η εξομολόγηση για την εμμηνόπαυση και τα χρόνια που τη δοκίμασαν

Όπως ανέφερε, η κόρη της της έχει πλέον ζητήσει να μην αναφέρεται δημόσια σε εκείνη χωρίς προηγουμένως να έχει τη συγκατάθεσή της. Η ίδια εξήγησε πως τότε δεν είχε συνειδητοποιήσει τα όρια και αντιμετώπιζε διαφορετικά τη σχέση της με το κοινό.

«Η κόρη μου δεν θέλει να μιλάω γι’ αυτήν», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι της έχει κάνει παρατήρηση για το γεγονός ότι τη συμπεριλάμβανε δημόσια σε συνεντεύξεις και εμφανίσεις όταν ήταν παιδί, χωρίς να τη ρωτήσει.

Βάνα Μπάρμπα: «Νιώθω ότι είχα μια αθωότητα, δεν καταλάβαινα το σέξινες, ήμουνα φοβερά ανασφαλής»

Η Βάνα Μπάρμπα παραδέχθηκε επίσης πως τότε πίστευε, με αφέλεια όπως είπε, ότι επειδή ήταν ένα πρόσωπο που αγαπούσε ο κόσμος, όσα ανήκαν στη ζωή της μπορούσαν να ανήκουν και στη δημόσια εικόνα της. Σήμερα, ωστόσο, θεωρεί πως αυτή η στάση ήταν λάθος.

Μάλιστα, σημείωσε ότι, αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω, θα είχε επιλέξει να προστατεύσει περισσότερο την κόρη της και να τη διαφυλάξει από τη δημοσιότητα σε τόσο μικρή ηλικία.

