Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου για τη στιγμή που βρέθηκε αντιμέτωπος με εικόνες της Σοφίας Μαριόλα σε νέα προσωπική σελίδα της ζωής της. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως το υλικό που του έδειξαν on air τον τάραξε βαθιά, καθώς δεν γνώριζε ότι η πρώην σύζυγός του είχε προχωρήσει σε νέα σχέση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Στράτος Τζώρτζογλου δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση και περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο βίωσε εκείνη τη στιγμή. Όπως είπε, όσο κι αν κάποιος προσπαθεί να δείχνει ψύχραιμος ή άνετος, υπάρχουν καταστάσεις που τον αγγίζουν βαθιά.

«Με πείραξε πάρα πολύ το βίντεο που μου έδειξαν με τη Σοφία. Ήταν μαχαιριά στην καρδιά. Όσο και να το παίζεις άνετος καμιά φορά πονάς», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι με τα χρόνια έχει γίνει πιο ευάλωτος συναισθηματικά και δεν διαχειρίζεται τόσο εύκολα τέτοιες καταστάσεις όπως όταν ήταν νεότερος.

«Την αγαπάω ακόμα»

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ακόμη πως, παρά τον χωρισμό τους, εξακολουθεί να νιώθει αγάπη για τη Σοφία Μαριόλα. Μάλιστα, όπως είπε, από την αρχή της ευχόταν να βρει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια και να προχωρήσει στη ζωή της.

«Εγώ δίνω όλα τα δίκια στη Σοφία, απ’ την αρχή της έλεγα να βρει έναν άνθρωπο για να μπορέσει να δημιουργήσει οικογένεια, γιατί την αγαπούσα και την αγαπάω ακόμα. Αλλά όταν το είδα δεν μπόρεσα», ανέφερε.

Η φράση αυτή έδειξε πως, ακόμη κι αν λογικά αποδεχόταν την προοπτική να προχωρήσει η πρώην σύζυγός του, η εικόνα της πραγματικότητας λειτούργησε τελικά πολύ πιο έντονα και επώδυνα.

Η αντίδρασή του όταν το έμαθε on air

Ο Στράτος Τζώρτζογλου είχε αιφνιδιαστεί και σε προηγούμενη τηλεοπτική του εμφάνιση, όταν ενημερώθηκε στον αέρα για τις φωτογραφίες της Σοφίας Μαριόλα με νέα συντροφιά. Στην αρχή πίστεψε πως επρόκειτο για φάρσα, θεωρώντας ότι του έκαναν πλάκα λόγω της ημέρας.

Οι πρώτες του αντιδράσεις ήταν εμφανώς αμήχανες, καθώς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν γνώριζε κάτι που αφορούσε τόσο άμεσα την πρώην σύντροφό του. «Αλήθεια; Έλα, πλάκα κάνεις τώρα… Μου λες ψέματα, αποκλείεται», είχε πει αρχικά, θεωρώντας ότι τού έκαναν πρωταπριλιάτικο αστείο.

Όταν όμως αντιλήφθηκε ότι το θέμα ήταν πραγματικό, άλλαξε στάση και ευχήθηκε στη Σοφία Μαριόλα να είναι καλά, λέγοντας πως, αν όντως έχει βρει τον άνθρωπό της, το χαίρεται για εκείνη. Ωστόσο, δεν έκρυψε και τότε την έκπληξή του, επισημαίνοντας ότι περίμενε να το μάθει από την ίδια, αφού όπως είπε οι δυο τους εξακολουθούσαν να έχουν επικοινωνία.

Το τέλος της επικοινωνίας

Όταν ρωτήθηκε αν σκόπευε να επικοινωνήσει ξανά με τη Σοφία Μαριόλα μετά από όσα συνέβησαν, ο Στράτος Τζώρτζογλου ήταν λιτός και απόλυτος. «Δεν θέλω τίποτα. Τέλος», απάντησε, αφήνοντας να φανεί πως για εκείνον η συγκεκριμένη υπόθεση παραμένει συναισθηματικά ανοιχτή και δύσκολη.

Η νέα του συνέντευξη αποτύπωσε έναν άνθρωπο που δεν προσπάθησε να κρύψει την πληγή του. Αντίθετα, μίλησε με ειλικρίνεια για τον πόνο, την αγάπη που επιμένει και το βάρος μιας εικόνας που, όπως είπε, λειτούργησε σαν «μαχαιριά στην καρδιά».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



