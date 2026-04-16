Αλέξανδρος Λυκουρέζος για Τζένη Οικονόμου: «Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου»

Με πολύ θερμά λόγια μίλησε ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος για την Τζένη Οικονόμου, περιγράφοντας τη σχέση τους ως ένα πολύτιμο κεφάλαιο της ζωής του. Σε κοινή τηλεοπτική τους συνέντευξη, ο γνωστός ποινικολόγος χαρακτήρισε ευλογία την παρουσία της στο πλευρό του και δεν έκρυψε τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση που νιώθει μαζί της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» την Πέμπτη 16 Απριλίου, ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος αναφέρθηκε και στη μακρά κοινή του πορεία με τη Ζωή Λάσκαρη, λέγοντας πως εκείνη υπήρξε ο βασικός πυρήνας της ζωής του για 41 χρόνια. Παράλληλα, εξήγησε πως ποτέ δεν έζησε μόνος του και πως σήμερα αισθάνεται ευγνωμοσύνη που έχει δίπλα του την Τζένη Οικονόμου.

«Με τη Ζωή έζησα 41 χρόνια. Η Ζωή ήταν ο βασικός πυρήνας, και πριν και μετά είχα δεσμούς. Μόνος μου δεν έχω ζήσει ούτε στα νιάτα μου. Σήμερα, έχω την ευλογία να έχω κοντά μου την Τζένη, η οποία τελικά με επέλεξε. Εγώ πιστεύω ότι οι γυναίκες μάς επιλέγουν. Θεωρώ ευλογία την παρουσία της», είπε χαρακτηριστικά.

Τα λόγια αγάπης για την Τζένη Οικονόμου

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος στάθηκε όχι μόνο στην εμφάνιση της συντρόφου του, αλλά κυρίως στα στοιχεία του χαρακτήρα της που, όπως είπε, τον κέρδισαν. Με λόγια ιδιαίτερα προσωπικά, τόνισε πως η Τζένη Οικονόμου είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

«Είναι η ζωή μου και η ανάσα μου. Το λέω με όλη την αμεσότητα και την ειλικρίνεια. Πέρα από την ομορφιά της, ερωτεύτηκα τον χαρακτήρα της, την προσφορά της, την αμεσότητά της. Την όλη προσωπικότητα. Έχει και φοβερό χιούμορ», ανέφερε.

Στην ίδια τοποθέτηση, ο ποινικολόγος αναφέρθηκε και στη διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσά τους, υπογραμμίζοντας πως αυτό που έχει πραγματική σημασία δεν είναι ο αριθμός, αλλά το πώς αισθάνεται και λειτουργεί κανείς μέσα στη ζωή και στη σχέση του.

Πώς γνωρίστηκαν

Από την πλευρά της, η Τζένη Οικονόμου θυμήθηκε τη βραδιά της γνωριμίας τους, η οποία έγινε σε σπίτι κοινών φίλων την παραμονή των Χριστουγέννων. Όπως είπε, ακολούθησε τηλεφωνική επικοινωνία και σταδιακά αναπτύχθηκε ανάμεσά τους ένα φλερτ που εξελίχθηκε σε σχέση.

Η ίδια εξήγησε πως εκείνο που τη γοήτευσε περισσότερο στον Αλέξανδρο Λυκουρέζο δεν ήταν αυτό που πολλοί θεωρούν ως πιο προφανές στοιχείο της προσωπικότητάς του, αλλά η ψυχή του. «Όλοι λέτε ότι είναι το μυαλό του, εγώ θα πω την ψυχή του. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, γλυκός και ζεστός άνθρωπος», σημείωσε.

Τι είπαν για τη διαφορά ηλικίας

Η Τζένη Οικονόμου παραδέχτηκε πως στην αρχή η ηλικία του την είχε προβληματίσει, ωστόσο αυτό άλλαξε όσο γνώριζε καλύτερα τον άνθρωπο δίπλα της. Όπως τόνισε, το θέμα αυτό απασχολεί περισσότερο τους άλλους παρά τους ίδιους.

«Η ηλικία του ήταν κάτι που σαφώς με προβλημάτισε και εμένα, αλλά επειδή στην πορεία γνώρισα τον άνθρωπο Αλέξανδρο, έπαψε να με απασχολεί. Πλέον απασχολεί περισσότερο τους έξω, από εμάς τους δυο», είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι στην καθημερινότητά τους η ηλικία δεν λειτουργεί ως εμπόδιο.

Με χιούμορ, πρόσθεσε πως μπορεί να υπάρχουν πρακτικοί περιορισμοί, όπως το να μην μπορούν να κάνουν σκι, όμως κατά τα άλλα η σχέση τους δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη σχέση, με τις φυσιολογικές διαφωνίες και δυσκολίες που μπορεί να προκύπτουν στην κοινή ζωή δύο ανθρώπων.

