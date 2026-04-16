«Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη

Χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή «Happy Day» στον Alpha, με την Σταματίνα Τσιμτσιλή να εξηγεί από την αρχή τον λόγο απουσίας της συναδέλφου της.

Η Τσιμτσιλή ανέφερε ότι η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται στο πλευρό του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος δίνει σοβαρή μάχη για τη ζωή του μετά από ξαφνική περιπέτεια υγείας.

«Μία δύσκολη ημέρα για το Happy Day, γιατί ένα από τα μέλη της ομάδας μας δεν είναι σήμερα μαζί μας, η Τίνα μας», είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, προσθέτοντας ότι η Μεσσαροπούλου είναι εκεί όπου πρέπει να είναι, δίπλα στον άνθρωπό της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποκάλυψε ότι η είδηση έφτασε χθες το πρωί, κατά τη διάρκεια της εκπομπής, όταν χτύπησε το τηλέφωνο της Τίνας Μεσσαροπούλου. «Δεν είχαμε καταλάβει ακριβώς τι είχε συμβεί», σημείωσε, ενώ η ομάδα προσπάθησε να καλύψει την απουσία της με κοντινά πλάνα μέχρι να γίνει αντιληπτό το πρόβλημα.

«Είμαστε από το πρώτο λεπτό κοντά της, ουσιαστικά και πνευματικά», τόνισε η Τσιμτσιλή, στέλνοντας μήνυμα στήριξης τόσο προς τον Γιώργο Μυλωνάκη όσο και προς την Τίνα Μεσσαροπούλου. «Ευχόμαστε να τα καταφέρει και να βγει νικητής πολύ σύντομα. Και σε εκείνη καλή δύναμη, γιατί περνάει πολύ δύσκολες ώρες», πρόσθεσε.

Η παρουσιάστρια απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες προσωπικές, ενώ περιέγραψε τον Γιώργο Μυλωνάκη ως «πολύ δυνατό, δυναμικό και ακμαίο άνθρωπο».

