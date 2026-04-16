Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ

Στη ΜΕΘ παραμένει διασωληνωμένος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ μετά την επιτυχή επέμβαση εμβολισμού

Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
16 Απρ. 2026 7:45
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει μια δύσκολη μάχη μετά την αιφνίδια περιπέτεια της υγείας του.

«Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη

 Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι διαγνωστικές εξετάσεις έδειξαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση εμβολισμού για τον περιορισμό της αιμορραγίας, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία νωρίς το μεσημέρι.

Δείτε ακόμα: «10 ημέρες αγωνίας», είπε ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος, με τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της μετεγχειρητικής του πορείας. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε πως η σταθερότητα της κατάστασής του αποτελεί μια συγκρατημένα αισιόδοξη ένδειξη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν νέο και δυνατό οργανισμό που δίνει μάχη για να ανακάμψει.

Εντός της ημέρας αναμένεται η έκδοση του δεύτερου επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος από τη διοίκηση του νοσοκομείου, το οποίο θα παρέχει ακριβή εικόνα για την πορεία της υγείας του κυβερνητικού στελέχους.

Κύμα συμπαράστασης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό» τόσο το πρωί όσο και αργά το βράδυ για να ενημερωθεί από τους γιατρούς και να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του συνεργάτη του. Από την πρώτη στιγμή, στο νοσοκομείο έσπευσαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Οι ευχές για ταχεία ανάρρωση καταφθάνουν από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε για να ενημερωθεί για την κατάσταση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του μέσω ανάρτησης, τονίζοντας τη δύναμη του Γιώργου Μυλωνάκη σε αυτή τη δοκιμασία. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία δέχεται δεκάδες μηνύματα στήριξης από συναδέλφους και φίλους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:27 Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία
10:21 Που θα δείτε την σπουδαία μάχη της ΑΕΚ με την Ράγιο
10:15 Το φυσικό αέριο «μπαίνει» στο κέντρο της Πάτρας: Εργο-ορόσημο με ανησυχίες
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:58 Επίδομα θέρμανσης: Αντίστροφη μέτρηση για τη δεύτερη δόση
9:45 ΑΑΔΕ: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Ειδική υπηρεσία για τον έλεγχο e-shops και μικρών επιχειρήσεων
9:34 Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο της για οκταετή σεξουαλική κακοποίηση
9:23 Τραγωδία στην Τουρκία: Στο «μικροσκόπιο» οι αναφορές του 14χρονου δράστη
9:15 Καλάβρυτα: Δωρεάν δράση εξοικείωσης ηλικιωμένων με την τεχνολογία
9:06 YouTube: «Lego-Προπαγάνδα» τέλος, έκλεισε κανάλι που χλεύαζε τον Τραμπ
8:57 Μυστήριο στην Κυψέλη: Υγρό που θυμίζει τσιμέντο «πλημμύρισε» δρόμους ΦΩΤΟ
8:48 Πότε μπαίνουν οι συντάξεις Μαΐου 2026, αναλυτικό πρόγραμμα
8:40 Τουλάχιστον 12 νεκροί στην Ουκρανία από ρωσικές επιδρομές τη νύχτα
8:33 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για το voucher διακοπών, τι αλλάζει
8:25 «Happy Day» χωρίς την Τίνα Μεσσαροπούλου, τι είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τον Γιώργο Μυλωνάκη
8:17 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τέλος χρόνου, αυτόματη οριστικοποίηση σήμερα, πώς θα αποφύγετε λάθη και πρόστιμα
8:10 Πολύνεκρο δυστύχημα στον Ισημερινό: Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, 11 νεκροί και 20 τραυματίες
8:01 Εορτολόγιο: Ποιο όνομα γιορτάζει σήμερα; Ανακαλύψτε τα πιο συνηθισμένα και τα πιο ασυνήθιστα!
7:52 Ενεργειακές προσδοκίες στον «Ασωπό»: Η ακτινογραφία των δυνητικών αποθεμάτων στο Ιόνιο
7:45 Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
