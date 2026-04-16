Μάχη για τον Γιώργο Μυλωνάκη: Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα στον «Ευαγγελισμό» ΝΕΟΤΕΡΑ

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης. Ο στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει μια δύσκολη μάχη μετά την αιφνίδια περιπέτεια της υγείας του.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης κυβερνητικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο κ. Μυλωνάκης έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου οι διαγνωστικές εξετάσεις έδειξαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Οι γιατροί προχώρησαν αμέσως σε μια λεπτή χειρουργική επέμβαση εμβολισμού για τον περιορισμό της αιμορραγίας, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία νωρίς το μεσημέρι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο κ. Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος, με τα επόμενα εικοσιτετράωρα να θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της μετεγχειρητικής του πορείας. Σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε πως η σταθερότητα της κατάστασής του αποτελεί μια συγκρατημένα αισιόδοξη ένδειξη, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για έναν νέο και δυνατό οργανισμό που δίνει μάχη για να ανακάμψει.

Εντός της ημέρας αναμένεται η έκδοση του δεύτερου επίσημου ιατρικού ανακοινωθέντος από τη διοίκηση του νοσοκομείου, το οποίο θα παρέχει ακριβή εικόνα για την πορεία της υγείας του κυβερνητικού στελέχους.

Κύμα συμπαράστασης

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό» τόσο το πρωί όσο και αργά το βράδυ για να ενημερωθεί από τους γιατρούς και να βρεθεί στο πλευρό της οικογένειας του συνεργάτη του. Από την πρώτη στιγμή, στο νοσοκομείο έσπευσαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Οι ευχές για ταχεία ανάρρωση καταφθάνουν από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, επικοινώνησε για να ενημερωθεί για την κατάσταση, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξέφρασε την αισιοδοξία του μέσω ανάρτησης, τονίζοντας τη δύναμη του Γιώργου Μυλωνάκη σε αυτή τη δοκιμασία. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, η οποία δέχεται δεκάδες μηνύματα στήριξης από συναδέλφους και φίλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



