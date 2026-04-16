Πέτρος Ίμβριος: «Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα»

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τα σχόλια που είχε δεχτεί στα πρώτα του βήματα, εξηγώντας πως τον ενοχλούσαν ιδιαίτερα όσα λέγονταν για τον γάμο του με τη Ναταλία Γερμανού και τη σύνδεσή του με την καριέρα του.

16 Απρ. 2026 17:11
Pelop News

Ο Πέτρος Ίμβριος μίλησε ανοιχτά για τα σχόλια που είχε ακούσει στα πρώτα χρόνια της πορείας του στο τραγούδι, παραδεχόμενος ότι κάποια από αυτά τον είχαν επηρεάσει ψυχολογικά. Ανάμεσα σε όσα τον πείραζαν περισσότερο ήταν οι ισχυρισμοί ότι είχε παντρευτεί τη Ναταλία Γερμανού προκειμένου να τον βοηθήσει επαγγελματικά.

Όπως εξήγησε, τα συγκεκριμένα σχόλια τον ενοχλούσαν, επειδή δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι στην αρχή τον άγγιζαν όσα λέγονταν ή γράφονταν, ωστόσο σήμερα έχει αλλάξει στάση και δεν στέκεται πια σε κακεντρεχείς κρίσεις.

«Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα. Αυτά με πείραζαν στην αρχή, γιατί δεν ήταν αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια δεν με ενδιαφέρει, ας πει κι ας γράψει ο καθένας ό,τι θέλει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τραγουδιστής στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star».

Τι είπε για τα τραγούδια των 90s και τα πανηγύρια

Ο Πέτρος Ίμβριος αναφέρθηκε και στην επιστροφή τραγουδιών της δεκαετίας του 1990 στο προσκήνιο, σημειώνοντας πως πολλά κομμάτια βρίσκουν ξανά τον δρόμο τους προς το κοινό. Όπως είπε, οι καλλιτέχνες της δικής του γενιάς ξανασυστήνονται σήμερα στον κόσμο, μέσα από μια νέα συνθήκη διασκέδασης και ακρόασης.

Παράλληλα, σχολίασε και τη συζήτηση γύρω από τα πανηγύρια, τονίζοντας πως δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται υποτιμητικά. Για τον ίδιο, πρόκειται για μια βαθιά ριζωμένη μορφή διασκέδασης, που υπάρχει εδώ και αιώνες στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων.

«Τα τραγούδια είναι όπως και οι άνθρωποι, έχουν την τύχη τους και κάνουν την καριέρα τους. Εμείς οι παλαιότεροι, που κάναμε καριέρα στα 90s, ξανασυστηνόμαστε σήμερα στον κόσμο. Το πανηγύρι υφίσταται εδώ και αιώνες, είναι διασκέδαση, δεν πρέπει να είναι παρεξηγημένο», σχολίασε.

 

Η προσωπική του στάση σήμερα

Μέσα από τις δηλώσεις του, ο τραγουδιστής έδειξε πως πλέον αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά τη δημόσια έκθεση και τα σχόλια που τη συνοδεύουν. Αν κάτι τον ενοχλούσε έντονα στο ξεκίνημά του, σήμερα το βλέπει με μεγαλύτερη απόσταση, επιλέγοντας να μην αφήνει τρίτους να επηρεάζουν τη δική του αλήθεια και τη διαδρομή του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ