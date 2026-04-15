Δανάη Μπάρκα: Αυτός είναι ο γάμος που ετοιμάζει τον Ιούνιο – Η ημερομηνία, η τοποθεσία και οι καλεσμένοι

Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση, με τις τελευταίες πληροφορίες να τοποθετούν το μυστήριο μέσα στον Ιούνιο και πιο συγκεκριμένα στις 13 του μήνα.

Οπως μεταφέρθηκε σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Το πρωινό», ο γάμος φέρεται να έχει προγραμματιστεί να γίνει σε ξενοδοχειακή μονάδα που ανήκει στην οικογένεια, με τη Μεσσηνία να εμφανίζεται ως η περιοχή που θα φιλοξενήσει τη σημαντική αυτή στιγμή για το ζευγάρι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τοποθεσία συνδυάζει θέα στη θάλασσα και ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, στοιχείο που δίνει ήδη έναν πιο καλοκαιρινό και ατμοσφαιρικό τόνο στην τελετή που φέρεται να ετοιμάζεται.

Τα πρόσωπα που αναμένεται να βρεθούν στον γάμο

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρθηκαν και ονόματα προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο που φέρεται να βρίσκονται ανάμεσα στους προσκεκλημένους. Μεταξύ αυτών ακούστηκαν η Δέσποινα Βανδή, ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Σμαράγδα Καρύδη, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Μαρία Καβογιάννη, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, η Κατερίνα Γερονικολού, ο Αλέξης Γεωργούλης, αλλά και ο Νίκος Κοκλώνης.

Στη λίστα των προσώπων που ακούστηκαν περιλαμβάνεται επίσης και ο Άρης Καβατζίκης, ενώ, όπως ειπώθηκε, αυτοί αποτελούν μόνο ένα μέρος των καλεσμένων που αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Το νυφικό και οι MI-RO

Στο ίδιο πλαίσιο, έγινε γνωστό ότι το νυφικό της Δανάης Μπάρκα φέρεται να αναλαμβάνουν οι MI-RO, οι οποίοι διατηρούν στενή σχέση με την ίδια. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, δεν αποκλείεται να σχεδιάσουν και το φόρεμα της μητέρας της, Βίκυς Σταυροπούλου.

Το μόνο βέβαιο είναι πως, όσο πλησιάζει ο Ιούνιος, το ενδιαφέρον γύρω από τον επικείμενο γάμο της Δανάης Μπάρκα μεγαλώνει, με τις πληροφορίες για την ημερομηνία, τον χώρο και τους καλεσμένους να δίνουν από τώρα μια πρώτη εικόνα για το σκηνικό που ετοιμάζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



