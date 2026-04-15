Ελένη Καστάνη: «Δεν μπορώ τα τεράστια νύχια» – Τι είπε για τη σύντροφο του γιου της

Η Ελένη Καστάνη μίλησε για τις σκέψεις που έκανε πριν γνωρίσει τη σύντροφο του γιου της, παραδεχόμενη ότι είχε ορισμένες μικρές αγωνίες, κυρίως γύρω από λεπτομέρειες στην εμφάνιση που δεν της αρέσουν.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Λοιπόν» και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο, η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν θα ήθελε να γίνει πιεστική απέναντι στην κοπέλα του παιδιού της, ωστόσο δεν έκρυψε ότι πριν τη γνωρίσει είχε κάνει κάποιες σκέψεις.

Όπως είπε, ένα από τα πράγματα που τη δυσκολεύουν αισθητικά είναι τα πολύ μακριά νύχια, σημειώνοντας πως αυτό ήταν μία από τις μικρές λεπτομέρειες που την απασχολούσαν.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρχαν κάποιες μικρές αγωνίες, όπως να μη μου φέρει κάτι συγκεκριμένο ή να έχει κάτι με τα νύχια της που δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να βλέπω κοπέλες με τεράστια νύχια».

Ωστόσο, όταν γνώρισε τη σύντροφο του γιου της, όπως είπε, ηρέμησε αμέσως. Τη χαρακτήρισε όμορφη, καλλιεργημένη και φυσιολογική, ενώ στάθηκε και στο γεγονός ότι είναι γεωλόγος και είχε ασχοληθεί με τον στίβο.

Μιλώντας με τρυφερότητα για την πρώτη αυτή εντύπωση, η Ελένη Καστάνη σχολίασε ότι τότε συνειδητοποίησε πως τα παιδιά συχνά αναπαράγουν τα γυναικεία πρότυπα με τα οποία έχουν μεγαλώσει μέσα στην οικογένεια.

Το αστείο περιστατικό που θυμήθηκε

Η ηθοποιός αποκάλυψε και ένα χιουμοριστικό περιστατικό με τον γιο της, πριν ακόμη γνωρίσει την κοπέλα του. Όπως είπε, εκείνος της είχε αναφέρει από μόνος του ότι είχε γνωρίσει μια κοπέλα που είχε πολύ μεγάλα νύχια, χωρίς η ίδια να του έχει πει κάτι.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Μια φορά μου λέει ο γιος μου “Μαμά, γνώρισα μία κοπέλα, αλλά είχε κάτι τεράστια νύχια” και μου το είπε από μόνος του, χωρίς να του πω τίποτα. Αυτό το Kardashian style μπορεί να με τρελάνει… Με το φρύδι σαν περισπωμένη».

Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ελένης Καστάνη προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου στην εκπομπή «Happy Day».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η ηθοποιός είχε αναφερθεί και στην προσπάθεια που κάνει εδώ και χρόνια για να χάσει τα περιττά κιλά, σημειώνοντας ότι πλέον βρίσκεται πολύ κοντά στον στόχο που είχε θέσει.

