Ζωζώ Σαπουντζάκη: Δεν της έχουν πει για τον θάνατο του συντρόφου της, λέει συνεργάτιδά της

Δύομισι μήνες μετά τον θάνατο του συντρόφου της Ζωζώς Σαπουντζάκη, στενή φίλη και συνεργάτιδά της αποκάλυψε ότι η ηθοποιός δεν έχει ενημερωθεί ακόμη για την απώλειά του, ενώ αναφέρθηκε και στην επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της.

Οι δηλώσεις της Σταυρίνας Ευστρατιάδου, που βρίσκεται στο πλευρό της ηθοποιού, προβλήθηκαν την Τετάρτη 15 Απριλίου στην εκπομπή «Happy Day». Όπως ανέφερε, η απόφαση να μη μάθει η Ζωζώ Σαπουντζάκη για τον θάνατο του Πύρρου Αναγνωστόπουλου έχει ληφθεί έπειτα από σύσταση των γιατρών, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί η υγεία της.

Περιγράφοντας την κατάσταση, είπε πως όταν η ηθοποιός τη ρωτά πού βρίσκεται ο σύντροφός της, εκείνη προσπαθεί να βρει κάποια δικαιολογία, ώστε να μην υποψιαστεί τι έχει συμβεί. Όπως τόνισε, η επιλογή αυτή δεν έγινε μόνο για να αποφευχθεί η στενοχώρια, αλλά και επειδή κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι συνέπειες θα είχε για την υγεία της μια τόσο δυσάρεστη είδηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου ανέφερε: «Η Ζωζώ δεν έχει ενημερωθεί ακόμα για τον χαμό του συντρόφου της και δεν θα ενημερωθεί. Όταν με ρωτάει πού είναι ο σύντροφός της, της λέω ότι έχει πάει σε μια δουλειά. Βρίσκω δικαιολογίες και έτσι ξεχνιέται. Δεν το κάνουμε μόνο για να μην στενοχωρηθεί, το κάνουμε γιατί δεν γνωρίζουμε τι αντίκτυπο μπορεί να έχει αυτό στην υγεία της. Οι γιατροί μου είπαν να μην το πω και δεν θα το πω. Δεν αφήνω κανέναν φίλο που την επισκέπτεται να πει κάτι τέτοιο».

Η κατάσταση της υγείας της

Η συνεργάτιδα της ηθοποιού μίλησε και για την καθημερινότητά της, εξηγώντας ότι η Ζωζώ Σαπουντζάκη αντιμετωπίζει σοβαρά κινητικά προβλήματα και χρειάζεται συστηματική φροντίδα.

Όπως είπε, η ηθοποιός είναι κατάκοιτη, χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορεί πλέον να περπατήσει, αν και εξακολουθεί να βγαίνει βόλτες με βοήθεια.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καθημερινά μπορεί να αντιμετωπίσουμε κάποιο μικρό θεματάκι. Έχει βέβαια πολύ μεγάλη περιποίηση. Είναι κατάκοιτη, είναι σε αναπηρικό καρότσι. Την έχουν εγκαταλείψει τα πόδια της, αλλά από εκεί και πέρα μπορώ να τη βγάζω με το αναπηρικό καρότσι βόλτα».

Το πρώτο Πάσχα χωρίς τον σύντροφό της

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η Σταυρίνα Ευστρατιάδου περιέγραψε και το πώς πέρασαν φέτος τις ημέρες του Πάσχα, σημειώνοντας ότι ήταν η πρώτη χρονιά χωρίς τον επί δεκαετίες σύντροφο της ηθοποιού.

Όπως είπε, παρά τη μελαγχολία των ημερών, φίλοι βρέθηκαν στο πλευρό της, ενώ έγιναν και μικρές έξοδοι, όπως επίσκεψη στον Επιτάφιο και μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο την Κυριακή του Πάσχα.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι το πρώτο Πάσχα της Ζωζώς χωρίς τον σύντροφό της, μετά από 27 χρόνια. Ένιωσε λίγο μοναξιά, παρ’ όλα αυτά πολλοί φίλοι ήρθαν, πήγαμε βόλτα, πήγαμε στον Επιτάφιο, αλλά είναι πιο μελαγχολικά από άλλες χρονιές. Την Κυριακή του Πάσχα πήγαμε μια εκδρομή μέχρι το Ναύπλιο».

Υπενθυμίζεται ότι ο θάνατος του επί 28 χρόνια συντρόφου της ηθοποιού έγινε γνωστός το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, μέσα από ανάρτηση του ανιψιού του στο Facebook, έπειτα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

