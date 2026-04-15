Την επιθυμία του να δει κάποτε τη ζωή του Μιχάλη Μενιδιάτη να μεταφέρεται στον κινηματογράφο εξέφρασε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σημειώνοντας μάλιστα πως ένας ηθοποιός που θα μπορούσε να τον υποδυθεί είναι ο Μελέτης Ηλίας.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, και αναφέρθηκε στη διαδρομή του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2012.

Όπως είπε, η πορεία του Μιχάλη Μενιδιάτη έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια κινηματογραφική ιστορία. Όταν ρωτήθηκε ποιος ηθοποιός θα μπορούσε να τον ενσαρκώσει, απάντησε πως σκέφτεται τον Μελέτη Ηλία, τον οποίο εκτιμά καλλιτεχνικά, ενώ στάθηκε και στην κοινή καταγωγή τους από το Μενίδι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μενιδιάτης δήλωσε: «Η ζωή του πατέρα μου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μία ταινία ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να τον υποδυθεί, αλλά ένα παιδί που είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι από το Μενίδι η καταγωγή του είναι ο Μελέτης Ηλίας».

Με τη δήλωσή του αυτή, ο τραγουδιστής έδειξε πως θα ήθελε η πορεία και η προσωπική ιστορία του πατέρα του να παρουσιαστούν κάποια στιγμή και στη μεγάλη οθόνη, ως μια αφήγηση με καλλιτεχνικό αλλά και βιογραφικό ενδιαφέρον.

