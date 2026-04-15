Χρήστος Μενιδιάτης: Ο Μελέτης Ηλίας θα μπορούσε να παίξει τον πατέρα μου

Ο τραγουδιστής μίλησε για την επιθυμία του να μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη η ζωή του Μιχάλη Μενιδιάτη και ανέφερε ποιον ηθοποιό θα έβλεπε στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

15 Απρ. 2026 9:36
Pelop News

Την επιθυμία του να δει κάποτε τη ζωή του Μιχάλη Μενιδιάτη να μεταφέρεται στον κινηματογράφο εξέφρασε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σημειώνοντας μάλιστα πως ένας ηθοποιός που θα μπορούσε να τον υποδυθεί είναι ο Μελέτης Ηλίας.

Ο τραγουδιστής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», σε απόσπασμα που προβλήθηκε την Τετάρτη 15 Απριλίου, και αναφέρθηκε στη διαδρομή του πατέρα του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2012.

Όπως είπε, η πορεία του Μιχάλη Μενιδιάτη έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια κινηματογραφική ιστορία. Όταν ρωτήθηκε ποιος ηθοποιός θα μπορούσε να τον ενσαρκώσει, απάντησε πως σκέφτεται τον Μελέτη Ηλία, τον οποίο εκτιμά καλλιτεχνικά, ενώ στάθηκε και στην κοινή καταγωγή τους από το Μενίδι.

Πιο συγκεκριμένα, ο Χρήστος Μενιδιάτης δήλωσε: «Η ζωή του πατέρα μου θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα και θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μία ταινία ή κάτι αντίστοιχο. Δεν έχω σκεφτεί ποιος θα μπορούσε να τον υποδυθεί, αλλά ένα παιδί που είναι πολύ καλός ηθοποιός και είναι από το Μενίδι η καταγωγή του είναι ο Μελέτης Ηλίας».

 

Με τη δήλωσή του αυτή, ο τραγουδιστής έδειξε πως θα ήθελε η πορεία και η προσωπική ιστορία του πατέρα του να παρουσιαστούν κάποια στιγμή και στη μεγάλη οθόνη, ως μια αφήγηση με καλλιτεχνικό αλλά και βιογραφικό ενδιαφέρον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:36 Χρήστος Μενιδιάτης: Ο Μελέτης Ηλίας θα μπορούσε να παίξει τον πατέρα μου
9:31 Η Μελόνι απομακρύνεται από τον Τραμπ: Πώς ο Πάπας και το Ιράν αλλάζουν τις ισορροπίες
9:30 Που θα δείτε Μπάγερν-Ρεάλ και ΑΕΚ-Μπανταλόνα
9:20 Ένα βήμα πριν από τη γεώτρηση στο Ιόνιο: Υπογράφεται η σύμβαση
9:17 Euroleague: Τρομερό πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, 3.065.000 ευρώ!
9:07 Τι ισχύει με τον Κοινωνικό Τουρισμό και γιατί το πρόγραμμα ανοίγει 1η Μάη
8:55 Πέθανε ο εικονολήπτης Γιάννης Τσούκας
8:37 Στρατιωτικός ιερέας σε μεζεδοπωλείο τραγουδά το «απορώ με την καρδιά μου»! ΒΙΝΤΕΟ
8:23 Τι προβλέπουν τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 15 Απριλίου 2026
8:10 Ξέσπασμα της μητέρας της 19χρονης: «Έστειλε μήνυμα μετά αυτό το καθίκι στη φίλη της»
7:56 Καιρός: Βροχερός με…προέλαση της αφρικανικής σκόνης, θα «ρίξει λάσπη»!
7:37 Επιστροφή φόρου: Ποιοι πληρώνονται κανονικά και σε ποιους μπλοκάρεται η πίστωση
7:27 Μέση Ανατολή: Αρκεί μόλις μία σπίθα
7:18 Το μεγάλο μυστικό με τον θάνατο της 19χρονης: Τι συνέβη στο δωμάτιο του ξενοδοχείου;
7:06 O Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο: «Πιστεύω ότι είναι κοντά στο τέλος», ΒΙΝΤΕΟ
23:57 Conde Nast Traveller: Αυτή είναι η σχεδόν… άγνωστη ελληνική παραλία που προτείνει για σπέσιαλ εμπειρία
23:39 Η κίνηση «κλειδί» για το πρωινό, η οποία «δίνει» ύψος στα παιδιά
23:21 Αν μάθετε να περπατάτε σαν Ιάπωνας, τότε θα βελτιώστε την υγεία σας μόλις σε 30 λεπτά
23:01 Πάτρα: Ξέσπασε φωτιά, μεγάλη η ανησυχία και άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής
22:48 Wall Street Journal: Το σχέδιο της Ευρώπης για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τις ΗΠΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ