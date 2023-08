Έφη Θώδη: Viral στο TikTok με το... «Sexbomb» - ΒΙΝΤΕΟ

Viral και στο TikTok πλέον, η Έφη Θώδη, καθώς ακούγοντας το αίτημα θαυμαστών της, ερμήνευσε το «Sexbomb».

Θαυμαστές της αγαπημένης τραγουδίστριας, μέσω του Starfan, της ζήτησαν να ερμηνεύσει το διάσημο τραγούδι των Mousse T. και Τομ Τζόουνς και εκείνη ανταποκρίθηκε.

Το βίντεο αναδημοσιεύτηκε στο TikTok, όπου μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατομμύριο προβολές και 45.500 likes.

«Μου ζητάτε να σας πω το “Sexbomb”, ό,τι μπορώ θα κάνω» λέει η Έφη Θώδη λίγο πριν ερμηνεύσει με τον δικό της μοναδικό τρόπο το γνωστό τραγούδι.

Λίγες μέρες νωρίτερα, η τραγουδίστρια είχε πει και το «Eye of The Tiger», όπως φαίνεται στο TikTok.

Δεν είναι η πρώτη φορά!

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Έφη Θώδη έχει τραγουδήσει στα Αγγλικά, αφού προ πολλών ετών είχε ερμηνεύσει με τον δικό της τρόπο το Can’t Take My Eyes Off You του Frank Sinatra.

Πηγή: in.gr