ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο

Προγραμματισμένες πληρωμές παροχών, επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης

 

03 Νοέ. 2025 9:05
Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα διανεμηθούν σε 81.228 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι καταβολές αφορούν διάφορες παροχές, επιδόματα και προγράμματα, με έμφαση σε μητρότητα, ανεργία και εφάπαξ βοηθήματα.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε τις εξής πληρωμές:

  • Σήμερα, 3 Νοεμβρίου: 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας και Υποστήριξης Τεκνογονίας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (ΤΑΥΤΕΚΩ).
  • Αύριο, 4 Νοεμβρίου: 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.
  • Από σήμερα έως 7 Νοεμβρίου: 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους, ως συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα διανείμει:

  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα σχετικά επιδόματα.
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στο τακτικό πρόγραμμα καταβολών των δύο φορέων, ενισχύοντας την οικονομική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες εργαζομένων και ανέργων.
