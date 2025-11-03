ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε ταμείο

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα διανεμηθούν σε 81.228 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι καταβολές αφορούν διάφορες παροχές, επιδόματα και προγράμματα, με έμφαση σε μητρότητα, ανεργία και εφάπαξ βοηθήματα.

Καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε τις εξής πληρωμές:

Σήμερα, 3 Νοεμβρίου : 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας και Υποστήριξης Τεκνογονίας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (ΤΑΥΤΕΚΩ).

: 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωϊδρυματικά επιδόματα του Ταμείου Ανεργίας και Υποστήριξης Τεκνογονίας Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (ΤΑΥΤΕΚΩ). Αύριο, 4 Νοεμβρίου : 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

: 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων. Από σήμερα έως 7 Νοεμβρίου: 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους, ως συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα διανείμει:

24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και άλλα σχετικά επιδόματα.

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Οι πληρωμές αυτές εντάσσονται στο τακτικό πρόγραμμα καταβολών των δύο φορέων, ενισχύοντας την οικονομική στήριξη σε ευάλωτες ομάδες εργαζομένων και ανέργων.

