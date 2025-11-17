ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε Ταμείο

Αναλυτικά όλες οι πληρωμές ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ έως τις 21 Νοεμβρίου.

ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε Ταμείο
17 Νοέ. 2025 8:52
Pelop News

Σειρά προγραμματισμένων καταβολών προς 77.451 δικαιούχους υλοποιούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το συνολικό ποσό φτάνει τα 68.303.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

  • 20 Νοεμβρίου:
    Καταβολή 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, όπως:

    • επιδόματα μητρότητας

    • έξοδα κηδείας

    • παροχές ασθένειας

    • παροχές ατυχημάτων

  • 17–21 Νοεμβρίου:
    Πληρωμή 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προχωρά αυτή την εβδομάδα στις εξής πληρωμές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου»

