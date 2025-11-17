ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι πάνε Ταμείο

Σειρά προγραμματισμένων καταβολών προς 77.451 δικαιούχους υλοποιούν από σήμερα έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Το συνολικό ποσό φτάνει τα 68.303.000 ευρώ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

20 Νοεμβρίου:

Καταβολή 13.220.000 ευρώ σε 26.600 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα, όπως: επιδόματα μητρότητας έξοδα κηδείας παροχές ασθένειας παροχές ατυχημάτων

17–21 Νοεμβρίου:

Πληρωμή 17.000.000 ευρώ σε 850 δικαιούχους, κατόπιν έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ προχωρά αυτή την εβδομάδα στις εξής πληρωμές:

18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου»

