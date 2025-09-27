ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου

Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση με όλο το πλάνο πληρωμών

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
27 Σεπ. 2025 14:22
Pelop News

Συνολικά 1.192.935.624,96 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.781.591 δικαιούχους από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 29 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.106.702.624,96 ευρώ σε 1.683.164 δικαιούχους για την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Οκτωβρίου 2025,

– στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 9.500 δικαιούχους για την πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Οκτωβρίου 2025 του ν. 4778/2021,

– στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 13.275.000 ευρώ σε 26.200 δικαιούχους για πληρωμή παροχών,

– στις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ,

– από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

– στις 30 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 3.000.000 ευρώ σε 3.015 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 15.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 1.500.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:11 Ζαπορίζια: Κόκκινος συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα!
16:01 Γιατί η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι κατέλαβε τρία χωριά στην Ουκρανία;
15:51 Αλεπού έκανε βόλτα σε ξενοδοχείο στη Γλυφάδα ΒΙΝΤΕΟ
15:39 Νέο μισθολόγιο σε Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας – Από πότε θα δουν αύξηση
15:33 Αυτές είναι οι απαντήσεις για τον θάνατο της 92χρονης που την έθαψε η κόρη της σε λάκκο
15:25 Ρόδος: Σε δίκη ο 53χρονος προσωρινά κρατούμενος για πορνογραφία ανηλίκων
15:17 Σοβαρό τροχαίο στη Βάρδα: 16χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στο ΠΓΝΠ, τραυματίας και 24χρονος οδηγός
15:12 Λίγες προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα
15:01 Ο Χάρι Κέιν των ρεκόρ: Έφτασε τα 100 γκολ με την Μπάγερν σε 104 εμφανίσεις
14:50 Επίδομα Παιδιού Α21: Τις επόμενες ημέρες η πληρωμή της 4ης δόσης
14:41 Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2025: Το μήνυμα του  Γ.Γ. ΕΟΤ Ανδρέα Φιορεντίνου
14:33 Ο Ανδρέας Αποσκίτης ήταν ένας σύγχρονος «Δον Κιχώτης» για την Πάτρα
14:26 Κρήτη: Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου σε 66χρονο – Ποια συμπτώματα έχει
14:22 ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ολες οι πληρωμές που θα γίνουν μέχρι τις 3 Οκτωβρίου
14:10 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Ζωτικής σημασίας για την Αχαΐα και τους όμορους νομούς η αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Πατρών-Τριπόλεως (πρώην 111)»
14:01 Δαρείου και Παρυσάτιδος …
13:53 Νέα απειλή στη Δανία: Υπέρπτηση drones πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της χώρας
13:41 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικη γιατί οδηγούσε μοτοποδήλατο που είχε κλέψει νωρίτερα
13:33 Δυτική Ελλάδα: Εκτεταμένες εργασίες σε χειμάρρους και ποτάμια από την Περιφέρεια
13:23 Κεραμέως: Ετοιμάζεται νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 10.000 άνεργες μητέρες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ