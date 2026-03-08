ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Πληρωμές 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, ποιοι πάνε ταμείο

Συνολικά 70.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε περίπου 73.000 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα από Δευτέρα 9 Μαρτίου έως Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά οι πληρωμές:

Από τον e-ΕΦΚΑ

18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ

28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι καταβολές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό πληρωμών κοινωνικών και εργασιακών παροχών για την εβδομάδα 9-13 Μαρτίου 2026. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους μέσω των τραπεζών τους ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

