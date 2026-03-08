ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Πληρωμές 70,4 εκατ. ευρώ σε 73.000 δικαιούχους, ποιοι πάνε ταμείο

Οι πληρωμές από 9 έως 13 Μαρτίου 2026

08 Μαρ. 2026 11:37
Pelop News

Συνολικά 70.400.000 ευρώ θα καταβληθούν σε περίπου 73.000 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) κατά το διάστημα από Δευτέρα 9 Μαρτίου έως Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αναλυτικά οι πληρωμές:

Από τον e-ΕΦΚΑ

  • 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι καταβολές εντάσσονται στον τακτικό προγραμματισμό πληρωμών κοινωνικών και εργασιακών παροχών για την εβδομάδα 9-13 Μαρτίου 2026. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν την πίστωση στους λογαριασμούς τους μέσω των τραπεζών τους ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) και της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr).

