ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές για 135.000 δικαιούχους

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται από αύριο, 6 Απριλίου, ο προγραμματισμός των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικές πιστώσεις που αγγίζουν τα 97,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταβολές αφορούν περισσότερους από 135.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν επιδόματα, εφάπαξ και το δώρο Πάσχα για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά το αδειοδωρόσημο Πάσχα για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, ενώ συνεχίζεται η ροή των εφάπαξ παροχών:

Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026: Τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57 εκατ. ευρώ σε 107.000 δικαιούχους οικοδόμους.

Εφάπαξ παροχές: Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών αποφάσεων.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή 23,5 εκατομμυρίων ευρώ που επιμερίζονται ως εξής:

Επιδόματα Ανεργίας: 8 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 13.000 δικαιούχους (περιλαμβάνονται και λοιπά κοινωνικά επιδόματα).

Προγράμματα Απασχόλησης: 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Άδεια Μητρότητας: 500.000 ευρώ θα διατεθούν σε 800 μητέρες που βρίσκονται σε καθεστώς επιδοτούμενης άδειας.

Οι πιστώσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία πληρωμής.

