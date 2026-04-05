ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Πληρωμές για 135.000 δικαιούχους

Δείτε όλες τις ημερομηνίες πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για τη Μεγάλη Εβδομάδα.

05 Απρ. 2026 10:15
Pelop News

Σε πλήρη εξέλιξη τίθεται από αύριο, 6 Απριλίου, ο προγραμματισμός των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με συνολικές πιστώσεις που αγγίζουν τα 97,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταβολές αφορούν περισσότερους από 135.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν επιδόματα, εφάπαξ και το δώρο Πάσχα για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Η μεγαλύτερη δαπάνη αφορά το αδειοδωρόσημο Πάσχα για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους, ενώ συνεχίζεται η ροή των εφάπαξ παροχών:

  • Αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026: Τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57 εκατ. ευρώ σε 107.000 δικαιούχους οικοδόμους.

  • Εφάπαξ παροχές: Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως τη Μεγάλη Πέμπτη θα διατεθούν 17 εκατ. ευρώ σε 750 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης σχετικών αποφάσεων.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά στην καταβολή 23,5 εκατομμυρίων ευρώ που επιμερίζονται ως εξής:

  • Επιδόματα Ανεργίας: 8 εκατ. ευρώ θα πιστωθούν σε 13.000 δικαιούχους (περιλαμβάνονται και λοιπά κοινωνικά επιδόματα).

  • Προγράμματα Απασχόλησης: 15 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 14.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων.

  • Άδεια Μητρότητας: 500.000 ευρώ θα διατεθούν σε 800 μητέρες που βρίσκονται σε καθεστώς επιδοτούμενης άδειας.

Οι πιστώσεις αναμένεται να εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων σταδιακά από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία πληρωμής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ποιοι είναι οι ψηλότεροι λαοί στον κόσμο και πού βρίσκεται η Ελλάδα
23:37 Γιατί τα νέα smartphones δεν περιλαμβάνουν φορτιστή
23:21 Artemis II: Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την εντυπωσιακή εκτόξευση
23:04 «Πάγωμα» επιτοκίων στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών για έναν ακόμη χρόνο
22:53 Γαλλία: Στο «αρχείο» η οικονομική έρευνα για τον πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων
22:44 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Σφίγγει τη θηλιά στα παράνομα crypto – Πρώτες άδειες μέσα στο καλοκαίρι
22:32 Ολες οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 9 Απριλίου
22:21 Η βιταμίνη D ως «ασπίδα» κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ
22:08 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε πληρώνεται – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι
21:53 Νέος πλειστηριασμός για θρύλο του ελληνικού τραγουδιού – Ακίνητο στην Αχαΐα
21:42 ΗΠΑ: Εντυπωσιακή αναγκαστική προσγείωση μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Έγινε viral ο αδερφός του Γιόκιτς – Παραλίγο να «αρπάξει» φίλαθλο των Σπερς ΒΙΝΤΕΟ
21:25 Λουτράκι: «Αλλοιώθηκε το αποτέλεσμα του αγώνα»
21:21 Νέα μελέτη ξεκαθαρίζει τον ρόλο ενός γονιδίου στον καρκίνο του παχέος εντέρου
21:12 Λαβρόφ: Να εγκαταλείψουν οι ΗΠΑ τη γλώσσα των τελεσιγράφων
21:08 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0: Όλα έμειναν στο… μηδέν στην Τούμπα
20:57 Τραμπ: Στις τρεις τα ξημερώματα της Τετάρτης λήγει το τελεσίγραφο για το Ιράν
20:55 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Από τον Ιμερο στον Καρασεβντά
20:45 Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα
20:38 Παναιγιάλειος: «Αυτό δεν ήταν διαιτησία, ήταν αλλοίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04-05/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ