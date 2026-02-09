ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Τι πληρώνει αυτή την εβδομάδα

Από 9 έως 13 Φεβρουαρίου 2026 καταβάλλονται 70,5 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ σε 93.900 δικαιούχους

Δωρο Χριστουγεννων
09 Φεβ. 2026 8:28
Pelop News

Από σήμερα Δευτέρα 9/2 έως την Παρασκευή 13/2, αναμένεται να πιστωθούν συνολικά 70,5 εκατομμύρια ευρώ στους λογαριασμούς 93.900 δικαιούχων, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές κατανέμονται ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ

  • 19 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ παροχές.

Από τη ΔΥΠΑ

  • 26 εκατ. ευρώ σε περίπου 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά τακτικά επιδόματα.
  • 4 εκατ. ευρώ σε 6.000 μητέρες για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1,5 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πιστώσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά εντός της εβδομάδας, ανάλογα με τον φορέα και την κατηγορία παροχής. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς από σήμερα Δευτέρα και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

