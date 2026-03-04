ΕΦΚΑ: Νέο πακέτο αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους

Ο ΕΦΚΑ προχωρά στη σταδιακή καταβολή νέου πακέτου αναδρομικών σε περίπου 37.000 συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Τα ποσά αφορούν κυρίως εκκρεμείς επανυπολογισμούς συντάξεων από το 2019 και μετά, όπου υπήρξαν διορθώσεις ή λάθη στα αρχικά ποσά.

Συγκεκριμένα, oι συντάξεις επανυπολογίστηκαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις προέκυψαν μεταγενέστερες αυξήσεις ή διορθώσεις (π.χ. λόγω μη λήψης υπόψη ακριβών στοιχείων ασφάλισης ή αποδοχών). Οι αυξήσεις καταβλήθηκαν, αλλά τα αναδρομικά από 1/1/2019 έως τον μήνα διόρθωσης εκκρεμούσαν. Τα ποσά κυμαίνονται από 500 έως και αρκετές χιλιάδες ευρώ, ενώ σε περιπτώσεις με μεγάλη απόκλιση φτάνουν έως 10.000 ευρώ.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι πληρωμές για άλλες κατηγορίες: Πρόσφατα καταβλήθηκαν αναδρομικά σε 7.926 συνταξιούχους (συνολικά 13,375 εκατ. ευρώ) από πρώην Ταμεία (ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΑΠΟΤΕ κ.ά.) λόγω εκκαθάρισης παλαιών εκκρεμοτήτων.

Ειδικότερα:

Την Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη καταβολή αναδρομικών (άρθρο 34 Ν. 5018/2023) σε 2.927 μερισματούχους των Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας) για την περίοδο 1/1/2021 – 31/3/2023, συνολικού ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Για 3.072 συνταξιούχους το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό.

Με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανοίγει ο δρόμος για διορθώσεις σε συντάξεις χηρείας Δημοσίου που απονεμήθηκαν από 13/5/2016 έως 30/4/2019. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να υπολογιστούν στο 50% της αρχικής σύνταξης του θανόντος (χωρίς προηγούμενο επανυπολογισμό σε μικρότερο ποσό). Οι διαφορές φτάνουν έως 7.800 ευρώ και ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι θα συμμορφωθεί άμεσα.

Συνεχίζονται οι καταβολές αναδρομικών 11μήνου (Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016) αποκλειστικά σε όσους κατέθεσαν αγωγές στα δικαστήρια. Τα ποσά κυμαίνονται από 2.500 έως 3.000+ ευρώ, συν τόκοι έως 1.000 ευρώ (επιτόκιο 6% από ημερομηνία αγωγής).

Οι πληρωμές εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο εκκαθάρισης παλαιών εκκρεμοτήτων του ΕΦΚΑ, με σταδιακή διόρθωση λαθών και επανυπολογισμών από την ενοποίηση των Ταμείων.

