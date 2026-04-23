«Ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους...»

Η 23η Απριλίου είναι μια συμβολική ημερομηνία στη λογοτεχνική ιστορία του κόσμου, καθώς συμπίπτει με τον θάνατο εμβληματικών συγγραφέων όπως ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο Μιγκέλ ντε Θερβάντες και ο Ινκα Γκαρσιλάσο δε λα Βέγκα. Δεν είναι τυχαίο ότι, το 1995, η Γενική Διάσκεψη της UNESCO, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, επέλεξε την ημέρα αυτή για να αποτίσει παγκόσμιο φόρο τιμής στα βιβλία και τους δημιουργούς τους, ενθαρρύνοντας παράλληλα την καθολική πρόσβαση στην ανάγνωση.

Παρ’ όλο που ο γραπτός λόγος μετρά χιλιάδες χρόνια, μόλις το 1995 η UNESCO καθιέρωσε την 23η Απρίλιου ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.

Το βιβλίο, με την μακρά του ιστορία και τις διάφορες μορφές που είχε στην πορεία του χρόνου, είναι μια από τις σημαντικότερες εφευρέσεις του ανθρώπου, και ένας από τους πιο σημαντικούς συνοδοιπόρους του.

Ηταν, και παραμένει, το κατεξοχήν μέσο διάσωσης και διάδοσης της γνώσης και της ανθρώπινης ιστορίας. Ολος ο γνωστικός πλούτος του παρελθόντος που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα υπάρχει επειδή κάποια στιγμή στο παρελθόν, κάποιος τον κατέγραψε.

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων είναι μια γιορτή αφιερωμένη στην προώθηση της απόλαυσης του βιβλίου και της ανάγνωσης.

Σκοπός: Η ενθάρρυνση της ανάγνωσης, ιδιαίτερα στους νέους, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και η γιορτή του βιβλίου ως μέσου διάδοσης της γνώσης

Κάθε χρόνο, στις 23 Απριλίου, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον κόσμο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική αξία των βιβλίων – συνδετικό κρίκο μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, γέφυρα που ενώνει γενιές και πολιτισμούς. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας, η UNESCO, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς που εκπροσωπούν τους τρεις βασικούς τομείς της εκδοτικής βιομηχανίας -εκδότες, βιβλιοπώλες και βιβλιοθήκες- επιλέγει κάθε χρόνο την Παγκόσμια Πρωτεύουσα του Βιβλίου, μια πόλη που αναλαμβάνει να διατηρήσει ζωντανό το πνεύμα του εορτασμού μέσω των δικών της πρωτοβουλιών, να προωθήσει τα βιβλία και την ανάγνωση για ένα έτος.

Διοργανώνονται εκθέσεις, μπαζάρ, ομιλίες και εργαστήρια, με προσκεκλημένους εκπροσώπους των οργανισμών, αλλά και επιφανών συγγραφέων. Μικρότερες δράσεις χρηματοδοτούνται και στις υπόλοιπες χώρες του κόσμου..

Ορισμένα κράτη έχουν βαθύτερα ριζωμένο το βιβλίο στην κουλτούρα τους από άλλα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπήρχε εθνική μέρα βιβλίου 70 χρόνια πριν την καθιέρωση της παγκόσμιας.

Μάλιστα, ο εορτασμός της προκάλεσε το πάντρεμα παραδόσεων αιώνων. Ηδη από τον μεσαίωνα, κάθε 23 Απριλίου -του Αγίου Γεωργίου- συνηθιζόταν οι άνδρες να προσφέρουν ένα τριαντάφυλλο στις αγαπημένες τους. Από το 1926 κι έπειτα, οι κοπέλες απαντούσαν στην κίνηση αυτή, χαρίζοντάς τους ένα βιβλίο!…

Στις σκανδιναβικές χώρες, η ημερομηνία τείνει να μετακινείται όταν συμπίπτει με το καθολικό Πάσχα….

Στη Γερμανία, μοιράζονται κουπόνια στα σχολεία, τα οποία οι μαθητές μπορούν να εξαργυρώσουν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία.

Στην Ιαπωνία, επίσης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια της παιδικής φιλαναγνωσίας με μεγάλες εκδηλώσεις σε βιβλιοπωλεία και σχολεία.

Εορτασμός στην Ελλάδα: Η Ενωση Ελληνικού Βιβλίου την καθιέρωσε στη χώρα μας το 2016, ενώ συχνά διοργανώνονται δράσεις από το υπουργείο Πολιτισμού και βιβλιοθήκες, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Το 2018 η Αθήνα ήταν η Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου.

Η ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους κόσμους μέσω της ανάγνωσης και να στηρίξουμε τη βιβλιοπαραγωγή.

Θα μπορούσαν να ειπωθούν πολλά για το βιβλίο, τις μορφές και τη σημασία του · μέσο διάσωσης και διάδοσης της γνώσης, φύλακας ιστοριών, καταφύγιο και διαβατήριο σε άλλους κόσμους.

«Παραδοσιακά» χάρτινα βιβλία, ηλεκτρονικά ή ακουστικά, τα βιβλία παραμένουν σημαντικοί συνοδοιπόροι, πάντα παρόντες σε μία καθημερινότητα που αλλάζει συνεχώς μορφή, εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης των τελευταίων ετών.

Ο William Faulkner έγραψε:

«Ισως να είχαν δίκιο που έβαλαν την αγάπη στα βιβλία. Ισως επειδή δεν θα μπορούσε να ζει πουθενά αλλού».

Ο Κικέρων είπε:

«Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη έχεις όλα όσα χρειάζονται».

——————–

*Η Μαριάννα Σταματιάδου είναι ιατρός παθολόγος, πρ. αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων, μέλος ΔΣ ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, πρόεδρος Συλλόγου «Φίλων ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



