Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα

Η Εθνική μας ομάδα Ανδρών έκανε τη δουλειά και στον δεύτερο αγώνα της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πετυχαίνοντας εύκολα το «2 στα 2» και κοιτάει πλέον την πιο δύσκολη αποστολή που θα της ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για τα ψηλά.

Ο Πανιώνιος κόντρα στον Προμηθέα ενισχυμένος με παίκτη Euroleague!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε άνετα και επί της Σλοβενίας με 23-8, σήμερα (13/1/2026), στη “Belgrade Arena” και έχει πλέον δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μετά την εμφατική επικράτηση που είχε πετύχει και στην πρεμιέρα επί της Γεωργίας (20-6). Η ομάδα μας έφτασε στους 6 βαθμούς στον Β’ Όμιλο, όσους έχει και η Κροατία, η οποία νίκησε νωρίτερα τη Γεωργία με 18-7.

Έτσι η πρωτιά του Ομίλου, που θα δώσει ώθηση και εν όψει του νέου Ομίλου των “6”, που θα δημιουργηθεί στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, θα κριθεί στο καθοριστικό ματς μεταξύ Ελλάδας και Κροατίας, την Πέμπτη 15/1, στις 21:30. (Να θυμίσουμε ότι οι τρεις πρώτοι του δικού μας Ομίλου θα σχηματίσουν νέο Όμιλο των “6” με τις τρεις πρώτες του Δ’ Ομίλου (Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Σλοβακία).

Η Εθνική κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα με τη Σλοβενία. Μπορεί οι Σλοβένοι να πέτυχαν δύο μαζεμένα γκολ στο ξεκίνημα και να προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1, όμως στη συνέχεια η μηχανή της ομάδας του Βλάχου, πήρε μπρος για τα καλά, έκανε αδιαπέραστη την άμυνά της, πάτησε γκάζι και προηγήθηκε 12-3 στο ημίχρονο και 14-3 στα μέσα του τρίτου οκτάλεπτου. Στη συνέχεια, σε ρυθμούς ρελαντί, ήλεγχε τον ρυθμό και αύξανε τη διαφορά μέχρι το τελικό 23-8.

Ο Θοδωρής Βλάχος χρησιμοποίησε και πάλι όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του (κι από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες). Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ξεπέρασε την ασθένειά του και μπήκε στη 14άδα, ιδιαίτερα κεφάτος, μάλιστα, καθώς πέτυχε και 3 γκολ. Στη 14άδα ήταν και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, που εξέτισε την ποινή του. Κορυφαίοι σκόρερ στο ματς αυτό οι Αργυρόπουλος και Νικολαΐδης με 4 γκολ έκαστος. Εκτός 14άδας έμεινε ο Νικόλας Παπανικολάου.

Τα 8λεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Στρομάγερ Ν. 1, Παούνοβιτς, Φιγκούρ, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Πούλαγιτς, Στρομάγερ Μπ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Αναλυτικά όλα τα στατιστικά και η διακύμανση στον αγώνα ΕΔΩ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2 αγ.):

1. ΕΛΛΑΔΑ 6

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 0

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



