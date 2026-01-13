Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα

Συνέτριψε 23-8 τη Σλοβενία στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο διεξάγεται στο Βελιγράδι

Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
13 Ιαν. 2026 18:21
Pelop News

Η Εθνική μας ομάδα Ανδρών έκανε τη δουλειά και στον δεύτερο αγώνα της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, πετυχαίνοντας εύκολα το «2 στα 2» και κοιτάει πλέον την πιο δύσκολη αποστολή που θα της ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για τα ψηλά.

Ο Πανιώνιος κόντρα στον Προμηθέα ενισχυμένος με παίκτη Euroleague!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα επιβλήθηκε άνετα και επί της Σλοβενίας με 23-8, σήμερα (13/1/2026), στη “Belgrade Arena” και έχει πλέον δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, μετά την εμφατική επικράτηση που είχε πετύχει και στην πρεμιέρα επί της Γεωργίας (20-6). Η ομάδα μας έφτασε στους 6 βαθμούς στον Β’ Όμιλο, όσους έχει και η Κροατία, η οποία νίκησε νωρίτερα τη Γεωργία με 18-7.

Έτσι η πρωτιά του Ομίλου, που θα δώσει ώθηση και εν όψει του νέου Ομίλου των “6”, που θα δημιουργηθεί στη δεύτερη φάση της διοργάνωσης, θα κριθεί στο καθοριστικό ματς μεταξύ Ελλάδας και Κροατίας, την Πέμπτη 15/1, στις 21:30. (Να θυμίσουμε ότι οι τρεις πρώτοι του δικού μας Ομίλου θα σχηματίσουν νέο Όμιλο των “6” με τις τρεις πρώτες του Δ’ Ομίλου (Ιταλία, Ρουμανία, Τουρκία, Σλοβακία).

Η Εθνική κυριάρχησε απόλυτα στον αγώνα με τη Σλοβενία. Μπορεί οι Σλοβένοι να πέτυχαν δύο μαζεμένα γκολ στο ξεκίνημα και να προηγήθηκαν με 1-0 και 2-1, όμως στη συνέχεια η μηχανή της ομάδας του Βλάχου, πήρε μπρος για τα καλά, έκανε αδιαπέραστη την άμυνά της, πάτησε γκάζι και προηγήθηκε 12-3 στο ημίχρονο και 14-3 στα μέσα του τρίτου οκτάλεπτου. Στη συνέχεια, σε ρυθμούς ρελαντί, ήλεγχε τον ρυθμό και αύξανε τη διαφορά μέχρι το τελικό 23-8.

Ο Θοδωρής Βλάχος χρησιμοποίησε και πάλι όλους τους παίκτες που είχε στη διάθεσή του (κι από ένα ημίχρονο τους δύο τερματοφύλακες). Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου ξεπέρασε την ασθένειά του και μπήκε στη 14άδα, ιδιαίτερα κεφάτος, μάλιστα, καθώς πέτυχε και 3 γκολ. Στη 14άδα ήταν και ο Αριστείδης Χαλυβόπουλος, που εξέτισε την ποινή του. Κορυφαίοι σκόρερ στο ματς αυτό οι Αργυρόπουλος και Νικολαΐδης με 4 γκολ έκαστος. Εκτός 14άδας έμεινε ο Νικόλας Παπανικολάου.

Τα 8λεπτα: 2-7, 1-5, 2-7, 3-4.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Μίρκο Βίτσεβιτς): Μπέτον, Στεφάνοβιτς 1, Κάντιβετς 1, Τσαντς 1, Σάντακ, Λίπνικ 1, Στρομάγερ Ν. 1, Παούνοβιτς, Φιγκούρ, Τσέραρ, Τρόπαν 1, Πότοτσνικ 2, Πούλαγιτς, Στρομάγερ Μπ.

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 3, Σκουμπάκης 1, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος – Κανακάκης 4, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 4, Τζωρτζάτος, Πούρος, Σπάχιτς.

Αναλυτικά όλα τα στατιστικά και η διακύμανση στον αγώνα ΕΔΩ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β’ ΟΜΙΛΟΥ (2 αγ.):

1. ΕΛΛΑΔΑ 6

2. ΚΡΟΑΤΙΑ 6

3. ΓΕΩΡΓΙΑ 0

4. ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:10 Ιράν: Στα άκρα το καθεστώς, απειλεί με θάνατο τους διαδηλωτές, μπορεί να έχουν φτάσει έως και 20.000 οι νεκροί της αιματηρής καταστολής
20:03 Η μεγάλη απόδραση του Αίολου Αγυιάς από τον Πύργο – Δηλώσεις Βασίλη Σκέντζου
20:00 Δυτική Ελλάδα – Ευλογιά προβάτων: Αυξηση μεν, αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση
19:56 «Ουσιαστική και με νέα μέτρα η συνάντηση με τους αγρότες» το μήνυμα Μητσοτάκη μετά το τέλος της συνάντησης, ΒΙΝΤΕΟ
19:51 Χρ. Καραπίτσος: «Καφενειακές λογικές, κουτσομπολιό και γλύψιμο»
19:44 Το πόρισμα για το μπλακ άουτ των επικοινωνιών στα αεροδρόμια
19:35 Βελτιώνεται ο καιρός, θα θυμίζει Άνοιξη, η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά
19:25 «Μπήκε στο κάμπινγκ αλλά δεν πυροβόλησε», αλλάζουν τα δεδομένα και οι κατηγορίες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα
19:15 Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης.
19:11 Ρωσία κατά Τραμπ: «Κατηγορηματικά απαράδεκτες οι απειλές στο Ιράν για νέες στρατιωτικές επιθέσεις»
19:00 Ποιοι δεν θέλουν μια αγορά 500 εκατ. καταναλωτών;
18:55 «Κάποιος τον ξαναχτύπησε, δεν πέθανε από τα πρώτα χτυπήματα», νέες αποκαλύψεις για το φονικό στις Σέρρες
18:47 Σύλληψη 49χρονου στα Βριλήσσια για παιδική πορνογραφία, εντοπίστηκαν 176 αρχεία με ανήλικα
18:38 Πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα η πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης για το έργο αποθήκευσης CO2 στον Πρίνο
18:34 Αυτόν τον ψηλό θέλει να πάρει ο Προμηθέας
18:31 Βρετανία και Πορτογαλία καταδικάζουν τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο Ιράν
18:28 Πώς μετατρέπεται το αποτέλεσμα σε αξία
18:21 Εύκολα το «2 στα 2» η Ελλάδα, δείχνει έτοιμη για μεγάλα πράγματα
18:20 Μήνυμα Δανίας-Γροιλανδίας στον Τραμπ: Τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία
18:12 Μέτσολα: Κυρώσεις και γρήγορα στο Ιράν – Πιθανός ο χαρακτηρισμός «τρομοκρατική οργάνωση» για τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ