Ο Πανιώνιος κόντρα στον Προμηθέα ενισχυμένος με παίκτη Euroleague!

Συμφώνησε με τον Μπράντον Τέιλορ, που έμεινε ελεύθερος από τη Βίρτους Μπολόνια

13 Ιαν. 2026 17:24
Pelop News

Ο Πανιώνιος ρίχνει μεγάλη βόμβα καθώς προχωρά σε μία σούπερ κίνηση και να κάνει δικό της τον Μπράντον Τέιλορ, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας. Μάλιστα λογικά ο Μπράντον Τέιλορ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα της Νέας Σμύρνης το Σάββατο στην Πάτρα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη, με τον ιταλικό σύλλογο να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος στη φετινή σεζόν της EuroLeague με τη Βίρτους, σημείωσε 2.5 πόντους και 1.5 ασίστ, κατά μέσο όρο.

