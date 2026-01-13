Ο Πανιώνιος κόντρα στον Προμηθέα ενισχυμένος με παίκτη Euroleague!

Ο Πανιώνιος ρίχνει μεγάλη βόμβα καθώς προχωρά σε μία σούπερ κίνηση και να κάνει δικό της τον Μπράντον Τέιλορ, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας. Μάλιστα λογικά ο Μπράντον Τέιλορ αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα της Νέας Σμύρνης το Σάββατο στην Πάτρα στο παιχνίδι με τον Προμηθέα.

Μάλιστα, πριν από λίγη ώρα η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον παίκτη, με τον ιταλικό σύλλογο να τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα.

Ο Αμερικανός άσος στη φετινή σεζόν της EuroLeague με τη Βίρτους, σημείωσε 2.5 πόντους και 1.5 ασίστ, κατά μέσο όρο.

THANK YOU BRANDON 🤍🖤https://t.co/mY9f6HzYPD — Virtus Bologna (@VirtusBo) January 13, 2026

