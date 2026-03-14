Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού: Σουβλί και κινητό σε κελιά, χειροπέδες σε 41χρονο

Αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε στις φυλακές Αλικαρνασσού από στελέχη του τμήματος οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης, στο πλαίσιο ελέγχων που έγιναν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Οι έρευνες επεκτάθηκαν σε συνολικά επτά κελιά και πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ Κρήτης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ένα αυτοσχέδιο σουβλί, αλλά και ένα κινητό τηλέφωνο. Για την κατοχή του αυτοσχέδιου αιχμηρού αντικειμένου συνελήφθη 41χρονος αλλοδαπός έγκλειστος, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε σουβλί μήκους 10 εκατοστών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ παράλληλα, στην κατοχή 27χρονου κρατούμενου εντοπίστηκε κινητό τηλέφωνο. Ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

