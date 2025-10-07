Εφοριακοί: Μετακινήσεις υπαλλήλων στην Αθήνα με το ζόρι

Με ισχυρή συμμετοχή και σαφή προειδοποίηση προς την ΑΑΔΕ, οι εφοριακοί της Δυτικής Ελλάδας βρέθηκαν στους δρόμους, αντιδρώντας στις αναγκαστικές αποσπάσεις συναδέλφων τους στην Αττική. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για πολιτική «κεντρικοποίησης» που αποψιλώνει τις περιφερειακές υπηρεσίες και επιβαρύνει τους ίδιους με δυσβάσταχτο φόρτο.

Εφοριακοί: Μετακινήσεις υπαλλήλων στην Αθήνα με το ζόρι Από την κινητοποίηση στην Φορολογική Περιφέρεια
07 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Με δυναμική συμμετοχή και έντονα μηνύματα αντίδρασης πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών από τους Συλλόγους Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, καθώς και τον Σύλλογο Εφοριακών Υπαλλήλων ΔΟΥ Αρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτέλεσε η απόφαση της ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε αναγκαστικές αποσπάσεις πέντε υπαλλήλων από τις ΔΟΥ Πατρών, Αργοστολίου, Αρτας και Λευκάδας προς το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, χωρίς τη συναίνεσή τους. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την άγονη πρόσκληση της ΑΑΔΕ για εθελοντική κάλυψη 100 θέσεων στο ΚΕΦΟΔΕ, που τελικά κατέληξε σε επιβολή μετακινήσεων με το ζόρι.

Κατά τη συνάντηση με τον φορολογικό περιφερειάρχη Πατρών, οι εκπρόσωποι των συλλόγων τόνισαν πως η διοίκηση της ΑΑΔΕ «φορτώνει στις πλάτες των εργαζομένων το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης», αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οπως επισημαίνουν, η πολιτική αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό «κεντρικοποίησης» υπηρεσιών, με πρότυπο τα ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, που οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και αποψίλωση των περιφερειακών ΔΟΥ.

Οι εφοριακοί υπογραμμίζουν ότι η τακτική των συνεχών αποσπάσεων διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό των υπαλλήλων και επιβαρύνει υπέρμετρα όσους μένουν πίσω να καλύψουν τα κενά. Παράλληλα, δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως στην περιφέρεια.

Από την πλευρά της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν «αποποίηση ευθυνών» και «μετακύλιση του προβλήματος στην ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση».

Οι σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, απαιτώντας άμεση ακύρωση των αναγκαστικών αποσπάσεων, ενίσχυση των υπηρεσιών και στήριξη των εργαζομένων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων στις ΔΟΥ.

Οπως τονίζουν, «οι εργαζόμενοι στις εφορίες δεν θα δεχθούν να πληρώνουν οι ίδιοι το τίμημα της υποστελέχωσης και των κυβερνητικών επιλογών».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:35 Συρία: Άμεση κατάπαυση πυρός αποφάσισαν κυβέρνηση και οι δυνάμεις των Κούρδων
16:27 Ο Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος υποψήφιος με τον Αντώνη Κουνάβη στις εκλογές της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
16:19 Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής και έκλεψαν 14.000 ευρώ από 70χρονο
16:11 Ιερά Οδός: Στη φυλακή ο ντελιβεράς που κάρφωσε με κατσαβίδι οδηγό – «Τον χτύπησα γιατί έβρισε τη μητέρα μου»
16:03 Προχωρά ο διαγωνισμός για τον κόμβο Κ7 που θα συνδέσει την περιμετρική της Πάτρας με την Πατρών – Τριπόλεως
16:01 Ειδικό σεμινάριο για άτομα με κώφωση με αντικείμενο «Πρόγραμμα Πρώτων Βοηθειών»
15:56 Σταύρος Γασπαράτος: Ανάμεσα στον ήχο και τη σιωπή – Ενώνοντας τον άνθρωπο, τον ήχο και την τεχνολογία
15:40 Μαδρίτη: Κατέρρευσε εξαώροφο κτίριο – Τουλάχιστον τρεις τραυματίες και εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια, δείτε βίντεο
15:38 Μάντζος στο pelop.gr για Τσίπρα: «Οι “συνταγές του χθες” δεν πιστεύουμε ότι θα ανακόψουν το νικηφόρο μήνυμα του ΠΑΣΟΚ»
15:30 Το ραντεβού στην Πάτρα για το τρένο με ανάγκη για ρεαλισμό και όραμα…
15:23 Masterclass Υποκριτικής από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τον Κώστα Ξυκομηνό
15:15 Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Όχι στην επικίνδυνη καύση απορριμμάτων – Ναι στην ανακύκλωση»
15:00 Αρχαιοκαπηλία στη Δυτική Ελλάδα: Μάχη με μια σιωπηλή απειλή – Στο επίκεντρο η Αιτωλοακαρνανία
14:59 Η Lidl Ελλάς Silver Sponsor στα 18α Βραβεία Ποιότητας του Γαστρονόμου
14:55 Νέα Δημοκρατία: «Να κληθεί ο Νίκος Μπουνάκης στην Εξεταστική – Το ΠΑΣΟΚ καλύπτει τους εμπλεκόμενους στον ΟΠΕΚΕΠΕ»
14:48 Κατάρρευση εξαώροφου κτιρίου στο κέντρο της Μαδρίτης – Αγωνία για τέσσερις αγνοούμενους ΒΙΝΤΕΟ
14:48 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι πρωταθλητές και οι πρωταθλήτριες με τις σπουδαίες επιδόσεις
14:44 Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο
14:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Βάρρας εκτελεί εντολές του Μαξίμου»
14:36 Η 15χρονη που κάλεσε σε βοήθεια: Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ