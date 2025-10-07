Εφοριακοί: Μετακινήσεις υπαλλήλων στην Αθήνα με το ζόρι

Με δυναμική συμμετοχή και έντονα μηνύματα αντίδρασης πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών από τους Συλλόγους Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αχαΐας, Ηλείας, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου, καθώς και τον Σύλλογο Εφοριακών Υπαλλήλων ΔΟΥ Αρτας, Πρέβεζας και Λευκάδας.

Αφορμή για την κινητοποίηση αποτέλεσε η απόφαση της ΑΑΔΕ να προχωρήσει σε αναγκαστικές αποσπάσεις πέντε υπαλλήλων από τις ΔΟΥ Πατρών, Αργοστολίου, Αρτας και Λευκάδας προς το ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, χωρίς τη συναίνεσή τους. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την άγονη πρόσκληση της ΑΑΔΕ για εθελοντική κάλυψη 100 θέσεων στο ΚΕΦΟΔΕ, που τελικά κατέληξε σε επιβολή μετακινήσεων με το ζόρι.

Κατά τη συνάντηση με τον φορολογικό περιφερειάρχη Πατρών, οι εκπρόσωποι των συλλόγων τόνισαν πως η διοίκηση της ΑΑΔΕ «φορτώνει στις πλάτες των εργαζομένων το πρόβλημα της τραγικής υποστελέχωσης», αντί να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Οπως επισημαίνουν, η πολιτική αυτή εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό «κεντρικοποίησης» υπηρεσιών, με πρότυπο τα ΚΕΦΟΔΕ Αττικής και Θεσσαλονίκης, που οδηγεί σε εντατικοποίηση της εργασίας και αποψίλωση των περιφερειακών ΔΟΥ.

Οι εφοριακοί υπογραμμίζουν ότι η τακτική των συνεχών αποσπάσεων διαλύει τον οικογενειακό προγραμματισμό των υπαλλήλων και επιβαρύνει υπέρμετρα όσους μένουν πίσω να καλύψουν τα κενά. Παράλληλα, δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, ιδίως στην περιφέρεια.

Από την πλευρά της Φορολογικής Περιφέρειας Πατρών, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν «αποποίηση ευθυνών» και «μετακύλιση του προβλήματος στην ΑΑΔΕ και την κυβέρνηση».

Οι σύλλογοι ξεκαθαρίζουν ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, απαιτώντας άμεση ακύρωση των αναγκαστικών αποσπάσεων, ενίσχυση των υπηρεσιών και στήριξη των εργαζομένων, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων στις ΔΟΥ.

Οπως τονίζουν, «οι εργαζόμενοι στις εφορίες δεν θα δεχθούν να πληρώνουν οι ίδιοι το τίμημα της υποστελέχωσης και των κυβερνητικών επιλογών».

