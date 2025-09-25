Ευθεία απειλή από Ζελένσκι: «Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος, οι Ρώσοι να βρουν καταφύγιο»

Ευθεία απειλή από τον Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στο Axios ότι αν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε τη ρητή υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους, όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Είπε επίσης ότι αν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μακράς εμβέλειας από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη ότι προέβη σε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο οπλικό σύστημα που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αναμένουμε την απάντηση από την πλευρά της Ρωσίας.

