Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα

«Κι όλα αυτά επειδή βρίσκεται στη λίστα των «καλεσμένων» του Τραμπ στη διάσκεψη της Αιγύπτου», εκτιμά ο Περισσός…

 

Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα
12 Οκτ. 2025 13:59
Pelop News

Μετά την καθιερωμένη ανάρτηση του Κυρ. Μητσοτάκη, το ΚΚΕ έκανε το εξής σχόλιο για το θέμα της επόμενης μέρας στη Γάζα: «Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός, που τόσο καιρό αρνούνται να καταδικάσουν την γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, υπερθεματίζουν για το «σχέδιο Τραμπ για την Γάζα» που ενταφιάζει την προοπτική ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, διαιωνίζει την ισραηλινή κατοχή και δημιουργεί ένα προτεκτοράτο υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ, ενώ αναβαθμίζει και τη θέση της Τουρκίας στην περιοχή».

Κι όλα αυτά επειδή βρίσκεται στη λίστα των «καλεσμένων» του Τραμπ στη διάσκεψη της Αιγύπτου. Το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι «παρούσα στις εξελίξεις», αλλά σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι «εξελίξεις» και τι ρόλο παίζει η κυβέρνηση σε αυτές».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»
17:06 «Επίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
16:57 Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή
16:54 Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους
16:42 Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!
16:34 Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!
16:27 Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη
16:24 Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
16:18 Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό
16:11 Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
16:02 Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”
15:55 Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες
15:50 Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
15:42 Α. Παναγιωτόπουλος για Κ. Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής!
15:32 Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ
15:25 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο
15:17 Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει…
15:10 Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
15:07 Η αποκάλυψη του Κωστόπουλου για τον γάμο της κόρης του
14:57 Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ