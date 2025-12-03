«Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας

Τραγωδία σήμερα (3/12/2025), καθώς στην τελευταία του πνοή το πρωί ένας 28χρονος συνοριακός φύλακας στην Κορινθία.

Οπλοστάσιο σπίτι με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, κάλυκες, βολίδες, ξιφολόγχες, γεμιστήρες, διόπτρα ΦΩΤΟ

Σύμφωνα με το korinthostv.gr ο 28χρονος πέθανε ξαφνικά στις 7:30 το πρωί.

Ο άτυχος συνοριοφύλακας είχε καταγωγή από την Αρκαδία και υπηρετούσε στο Προαναχωρητικό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών Κορίνθου.

Η απώλειά του βύθισε σε θλίψη τόσο τους συναδέλφους του, καθώς και όσους τον γνώριζαν, ενώ τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



