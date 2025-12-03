Οπλοστάσιο σπίτι με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, κάλυκες, βολίδες, ξιφολόγχες, γεμιστήρες, διόπτρα ΦΩΤΟ

Συνελήφθη και η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου

Οπλοστάσιο σπίτι με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, κάλυκες, βολίδες, ξιφολόγχες, γεμιστήρες, διόπτρα ΦΩΤΟ
03 Δεκ. 2025 10:18
Pelop News

Συνελήφθη ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε όπλα στο Ηράκλειο. Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων όπλα, εκατοντάδες φυσίγγια, κάλυκες και ξιφολόγχες.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, που υπάρχουν μπλόκα, που ενισχύονται και τι αποφάσεις έχουν πάρει

Η σύλληψη έγινε χθες σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου και αφορά σε 54χρονο, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού για την καταπολέμηση του φαινομένου της παράνομης οπλοκατοχής οι αστυνομικοί, έχοντας πληροφορίες για το συγκεκριμένο πρόσωπο, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του.

Εκεί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά όπλα, 3 κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, 42 κάλυκες, 6 βολίδες, 3 ξιφολόγχες, 11 γεμιστήρες, κορμός πολεμικού όπλου, 2 κάννες πολεμικών όπλων, διόπτρα και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Οπλοστάσιο σπίτι με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, κάλυκες, βολίδες, ξιφολόγχες, γεμιστήρες, διόπτρα ΦΩΤΟ Οπλοστάσιο σπίτι με πολεμικά και κυνηγετικά όπλα, περίστροφο, 798 φυσίγγια, κάλυκες, βολίδες, ξιφολόγχες, γεμιστήρες, διόπτρα ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ