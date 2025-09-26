«Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων

Η σημαντική απόφαση της οικογένειας 66χρονου από το Καινούργιο

«Έφυγε» από τη ζωή, αλλά χάρισε ζωή με τη δωρεά οργάνων
26 Σεπ. 2025 18:19
Pelop News

Μία σπουδαία απόφαση να χαρίσει ζωή μέσα στο πένθος της, προτάσσοντας ιδιαίτερα ψυχικά αποθέματα, πήρε η οικογένεια του 66χρονου Κ. Μ., από το Καινούργιο.

Σε επτά διεθνείς εκθέσεις Αγροδιατροφής η Περιφέρεια το πρώτο εξάμηνο του 2026

Συγκεκριμένα, νοσηλευόμενος σε νοσοκομείο της Αττικής, ο 66χρονος διαγνώστηκε προ ημερών εγκεφαλικά νεκρός. Ωστόσο, η οικογένειά του, παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, πήρε την σπουδαία απόφαση να βοηθήσει συνανθρώπους, δωρίζοντας τα όργανά του.

Ειδικότερα, την περασμένη Κυριακή 21/9 ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (EOM) και το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress ένας νεφρός μεταμοσχεύθηκε σε γυναίκα 47 ετών, το ήπαρ μεταμοσχεύθηκε σε άνδρα 53 ετών, οι κερατοειδείς αφαιρέθηκαν και θα μεταμοσχευθούν σε ασθενείς με οφθαλμολογικά προβλήματα ενώ τέλος ο δεύτερος νεφρός αφαιρέθηκε αλλά δεν μεταμοσχεύθηκε γιατί κρίθηκε ιατρικώς ακατάλληλος μετεγχειρητικά.

Σημειώνεται ότι ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην κοινωνία του Καινούργιου, όπου και κατοικούσε επί σειρά ετών, πριν μετακομίσει μόνιμα στην Αττική.

www.agriniopress.gr
