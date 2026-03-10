Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πανουσόπουλος: Ο δημιουργός που σημάδεψε τον νέο ελληνικό κινηματογράφο

Σε ηλικία 84 ετών πέθανε ο σημαντικός κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας από τους δημιουργούς που συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Το έργο του, με έντονη αισθητική ταυτότητα και ιδιαίτερη κινηματογραφική ματιά, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κινηματογραφική παραγωγή.

Η πορεία στον ελληνικό κινηματογράφο

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος υπήρξε πολυσχιδής δημιουργός, καθώς πέρα από σκηνοθέτης εργάστηκε ως διευθυντής φωτογραφίας, σεναριογράφος, παραγωγός και μοντέρ.

Μαζί με τον Νίκο Περάκη και τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο συνίδρυσαν τη Φιλμική Εταιρεία, αποτελώντας μια από τις χαρακτηριστικές δημιουργικές ομάδες του νέου ελληνικού κινηματογράφου.

Το 1977 τιμήθηκε με διάκριση ειδικών επιτευγμάτων για τη φωτογραφία του στην ταινία «Άρχοντες» του Μανούσου Μανουσάκη.

Ταινίες που ξεχώρισαν σε διεθνή φεστιβάλ

Το έργο του γνώρισε διεθνή αναγνώριση μέσα από συμμετοχές σε σημαντικά κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Η ταινία «Μανία» (1985) διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, ενώ η ταινία «Μ’ αγαπάς;» συμμετείχε στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ταινίες «Ταξίδι του Μέλιτος», «Οι Απέναντι», «Ελεύθερη Κατάδυση», «Μια Μέρα τη Νύχτα», «Τεστοστερόνη» και «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει».

Το αντίο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε τον δημιουργό, κάνοντας λόγο για έναν εμβληματικό κινηματογραφιστή.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, ο Πανουσόπουλος υπέγραψε μερικές από τις πιο ιδιαίτερες ταινίες του ελληνικού σινεμά, με το έργο του να χαρακτηρίζεται από έντονη αισθησιακή κινηματογράφηση, ατμόσφαιρα και δυνατά συναισθήματα.

Το Φεστιβάλ υπενθύμισε επίσης ότι είχε τιμηθεί με ειδικό βραβείο στο πλαίσιο αφιερώματος στο έργο του, κατά την 46η διοργάνωση.

Η προσωπική του ζωή

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού, με την οποία μοιράστηκε πολλά χρόνια ζωής και δημιουργίας.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος αφήνει πίσω του μια σημαντική κινηματογραφική παρακαταθήκη και ένα έργο που θα συνεχίσει να συνοδεύει το ελληνικό σινεμά και τις επόμενες γενιές θεατών.

