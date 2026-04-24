Εφυγε από τη ζωή ο Νίκος Τσίρκας

Ακόμα μία απώλεια για τον Απόλλωνα Εγλυκάδας και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας

24 Απρ. 2026 12:01
Pelop News

Ενα ακόμα «χτύπημα» για τον Απόλλωνα Εγλυκάδας λίγες ημέρες μετά τον χαμό του Γιώργου Μανέτα.

Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, ο Νίκος Τσίρκας, ένας από τους σημαντικότερους γκολτζήδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, που αγωνίστηκε στην ομάδα τη δεκαετία του 90′, ενώ έπαιξε και στη Θύελλα Πατρών.

Στη συνέχεια πρόσφερε και διοικητικά στον Απόλλωνα Εγλυκάδας για πολλά χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή (24/4) απο τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου (17.00).

«Δεν ειναι δυνατον!!! Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός για την ομαδα μας. Εκφραζουμε τα θερμά μας συλλυπητηρια για τον απρόσμενο θάνατο του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΡΚΑ. Ο Νίκος εκτός από πολύ καλός φίλος ήταν ποδοσφαιριστής της ομαδας μας για πολλά χρόνια ένα από τα καλυτερα σεντερ-φορ του ερασιτεχνικού της Αχαίας και για πολλά χρόνια διοικητικός παράγοντας της ομάδας μας και καλός συνεργάτης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:47 ΗΠΑ-Ιράν: Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί – Προσδοκίες για πρόοδο στις συνομιλίες
15:43 Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Τα παιδιά μας υποφέρουν από έλλειψη προτύπων»
15:39 Νετανιάχου: Αποκάλυψε ότι έκανε θεραπεία για καρκίνο του προστάτη
15:33 HIIF: Ξεκινούν άμεσα οι επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές και ενέργεια
15:22 Δίχρονος «έκλεψε» την παράσταση στο Οβάλ Γραφείο ενώ μιλούσε ο Τραμπ
15:10 Νοικοκυριά: Αυξήθηκε το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά η αποταμίευση παραμένει αρνητική
15:08 Χεζμπολάχ: «Ανούσια» η εκεχειρία με το Ισραήλ – Νέες απειλές για αντίποινα
15:00 Στην αφετηρία ο διαγωνισμός για Αραξο – Αξιοποιούνται 22 περιφερειακά αεροδρόμια
14:53 Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες
14:45 Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ στην καλύτερη 5άδα της Euroleague
14:37 Σπύρος Σκιαδαρέσης για ΠΕΟ Πατρών-Πύργου: Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει
14:30 Δυτική Ελλάδα – Τουρισμός: Πώς θα ξεκλειδώσουμε αυτόν τον θησαυρό;
14:25 Ο Κώτσηρας για τα νέα μέτρα: Μειώσεις φόρων και στήριξη με βάση την πορεία της οικονομίας
14:16 Η CVC εκφράζει μη δεσμευτικό ενδιαφέρον για τη στήριξη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με νέα επένδυση έως 1,2 δισ. ευρώ
14:14 Η φρεγάτα «Κίμων» στον Πειραιά: Εκεί υπογράφουν Μητσοτάκης και Μακρόν τη νέα συμφωνία
14:11 Δ. Ελλάδα: Οι πολίτες δίνουν καθημερινή μάχη επιβίωσης – Ειδικοί σχολιάζουν την έρευνα της «Π»
14:08 Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία: Δέκα συλλήψεις και δεκάδες έλεγχοι
14:03 Ο Μακρόν στην Αθήνα: Η ελληνογαλλική συμμαχία μπαίνει σε νέα φάση με άμυνα και επενδύσεις
14:02 Ο Κώστας Πελετίδης στην «Π»: Δεν κάναμε λάθη, παλεύουμε με το σύστημα ΒΙΝΤΕΟ
13:57 Taste Atlas: Αυτό είναι το ελληνικό φαγητό που βρίσκεται ανάμεσα στις 10 κορυφαίες παραδοσιακές γεύσεις του κόσμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ