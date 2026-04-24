Εφυγε από τη ζωή ο Νίκος Τσίρκας

Ενα ακόμα «χτύπημα» για τον Απόλλωνα Εγλυκάδας λίγες ημέρες μετά τον χαμό του Γιώργου Μανέτα.

Συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών, ο Νίκος Τσίρκας, ένας από τους σημαντικότερους γκολτζήδες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, που αγωνίστηκε στην ομάδα τη δεκαετία του 90′, ενώ έπαιξε και στη Θύελλα Πατρών.

Στη συνέχεια πρόσφερε και διοικητικά στον Απόλλωνα Εγλυκάδας για πολλά χρόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Παρασκευή (24/4) απο τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Ευηνοχωρίου (17.00).

«Δεν ειναι δυνατον!!! Άλλο ένα δυσάρεστο γεγονός για την ομαδα μας. Εκφραζουμε τα θερμά μας συλλυπητηρια για τον απρόσμενο θάνατο του ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΡΚΑ. Ο Νίκος εκτός από πολύ καλός φίλος ήταν ποδοσφαιριστής της ομαδας μας για πολλά χρόνια ένα από τα καλυτερα σεντερ-φορ του ερασιτεχνικού της Αχαίας και για πολλά χρόνια διοικητικός παράγοντας της ομάδας μας και καλός συνεργάτης. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

