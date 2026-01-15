Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Χειμάρας – Θλίψη για τον πρώην βουλευτή και νομάρχη Φθιώτιδας

Την τελευταία του πνοή άφησε το πρωί της Πέμπτης, 15 Ιανουαρίου, σε ηλικία 81 ετών, ο πρώην βουλευτής της Νέα Δημοκρατία και πρώην νομάρχης Φθιώτιδας Θανάσης Χειμάρας.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του, πρώην βουλευτής Θέμης Χειμάρας, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της οικογένειας για την απώλειά του. Στο συγκινητικό μήνυμά του, έκανε λόγο για έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με ήθος και αφοσίωση τον δημόσιο βίο, αλλά πάνω απ’ όλα υπήρξε για τους δικούς του ανθρώπους παράδειγμα αξιοπρέπειας και αγάπης.

Ο Θανάσης Χειμάρας είχε μακρά παρουσία στην πολιτική ζωή της Φθιώτιδας, την οποία υπηρέτησε τόσο από τη θέση του βουλευτή όσο και από αυτή του νομάρχη, αφήνοντας το δικό του στίγμα στη δημόσια διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Λιανοκλάδι, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, να ενισχυθεί το έργο του Ορφανοτροφείο Θηλέων Λαμίας καθώς και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου της Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος απευθύνει κάλεσμα σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του να παραστούν στην εξόδιο ακολουθία, τονίζοντας ότι η παρουσία τους θα αποτελέσει παρηγοριά στο τελευταίο αντίο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



