Εφυγε από τη ζωή πρώην πρόεδρος του Διαγόρα Βραχνεΐκων

Θλίψη στην οικογένεια του Διαγόρα Βραχνεΐκων, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αρίστος Γεωργίου. Ο εκλιπών είχε διατελέσει πρόεδρος της ομάδας τη σεζόν 2010-2011 στο πρωτάθλημα της Δ’ Εθνικής και μάλιστα με ένα μεγάλο μπάτζετ για την εποχή.

«Ο Διαγόρας Βραχνεΐκων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της ομάδας μας, Αρίστου Γεωργίου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος τη σεζόν 2010, στη Δ’ Εθνική. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε αντί στεφάνου να καταθέσει χρηματικό ποσό στον Ιερό Ναό, στη μνήμη του εκλιπόντος.

