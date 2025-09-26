Έγδυσε, κατέβασε από το αυτοκίνητο και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην εθνική οδό!

Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στη Φθιώτιδα. δυο χρόνια φυλακή στον δράστη

Έγδυσε, κατέβασε από το αυτοκίνητο και ξυλοκόπησε τη σύντροφό του στην εθνική οδό!
26 Σεπ. 2025 19:56
Pelop News

Πολύ σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στη Φθιώτιδα, με έναν άνδρα να χτυπά και να αφήνει γυμνή τη σύντροφό του στην Εθνική Οδό, μέρα μεσημέρι.

ΟΣΕ: Δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα για την πρώτη απόφαση αποζημίωσης συγγενών θύματος της τραγωδίας των Τεμπών

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Πέμπτης 25.09.2025, με τους διερχόμενους οδηγούς να γίνονται μάρτυρες του περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας στο 133ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, όλα έγιναν μετά από καυγά του ζευγαριού μέσα στο αυτοκίνητο, στο οποίο επιβάτες ήταν και οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα.

Μάλιστα με όσα περιέγραψε ο 84χρονος πατέρας του δράστη, στους αστυνομικούς, ο γιος του άρχισε να χτυπάει τη σύντροφό του στο πρόσωπο με τα χέρια και στη συνέχεια την έγδυσε γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Έπειτα την έβγαλε έξω από το αυτοκίνητο και συνέχισε να την κλωτσάει με τους ηλικιωμένους που όπως ανέφερε, η σύζυγός του έχει προβλήματα υγείας να προσπαθούν να φοβούνται και να προσπαθούν να απομακρυνθούν.

Το περιστατικό και την κατάσταση της γυναίκας, περιέγραψαν και περαστικοί που είδαν το συμβάν και κάλεσαν την αστυνομία, όμως εκείνη στην κατάθεσή της είπε πως τα τραύματα από το πρόσωπό της ήταν από χτύπημα στο ταμπλό και εγκαύματα που βρέθηκαν στο σώμα της από εντριβές.

Η ίδια αρνήθηκε τα πάντα εκτός από τη λογομαχία με τον σύντροφό της, ενώ ο δράστης παραδέχτηκε ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Η προανακριτική κατάθεση του πατέρα του δράστη όμως και του αστυνομικού ήταν αρκετή για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος για την πράξη της ενδοοικογενειακής βίας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ανακοινώνοντας ότι δεν αναστέλλει, δεν μετατρέπει, και δεν χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα σε τυχόν ασκηθείσα έφεση, δείχνοντάς του το δρόμο για τη φυλακή.

Το μόνο που έλαβε υπόψιν το δικαστήριο ήταν να του αφαιρέσει τη μία ημέρα που πέρασε στο κρατητήριο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Ρεκόρ τηλεθέασης με την τηλεοπτική επιστροφή του Τζίμι Κίμελ
23:38 Σλοτ: Επιβεβαίωσε ότι η Λίβερπουλ τήρησε πλήρως το συμβόλαιο του Ζότα για να στηρίξει την οικογένειά του ΒΙΝΤΕΟ
23:21 Τα ροφήματα που δεν πρέπει ποτέ να πιει η γάτα σας!
22:56 Ελληνοτουρκικές σχέσεις: Η επόμενη ημέρα η πραγματικότητα για τα F-35 και το πρόγραμμα SAFE
22:41 Ρούτσι: «Συνεχίζω τον αγώνα μου, δεν σταματάω. Τα αγγελούδια που είναι εκεί πάνω θέλουν δικαίωση»
22:38 Ο Προμηθέας με τον Ολυμπιακό στον αυριανό τελικό του Super Cup
22:33 Έλον Μασκ: Το όνομα του σε αρχεία που σχετίζονται με τον Έπσταϊν
22:26 Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για τον Διονύση Γκοτσούλια στην Κάτω Αχαΐα ΦΩΤΟ
22:13 «Πάλι καλά που δεν είπα: ‘’Ναι, την ακούω’’. Θα γινόμουν ρεζίλι» νέες αποκαλύψεις για τη μητέρα της 62χρονης
21:59 Αεροσκάφος Air Tractor ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:52 «Κινδυνεύει το προσωπικό μας», σταματούν τις δράσεις τους στη Γάζα «Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα»
21:40 Αυτός είναι ο επικεφαλής των πάρτι porta potty στο Ντουμπάι, που συνελήφθη!
21:25 Λουκασένκο: «Η Ρωσία θα ανακοινώσει μια πολύ καλή πρόταση για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία»
21:12 Τραγωδία στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο ηλικιωμένος κολυμβητής που αναζητούνταν στα Αραχωβίτικα
21:07 Πως επηρεάζονται Ολυμπιακός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και φίλαθλοι στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου
20:56 Αίγυπτος: Με ρηματική διακοίνωση στον ΟΗΕ απορρίπτει πλήρως τα όρια της λιβυκής υφαλοκρηπίδας και το παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
20:48 Νετανιάχου: Με κωδικό QR στο πέτο στην ομιλία του στον ΟΗΕ, οδηγεί σε site με πλάνα από τη σφαγή της Χαμάς
20:39 Φωτιά στο Παναχαϊκό: Συνεχίζονται και το βράδυ οι προσπάθειες κατάσβεσης, περισσότεροι από 120 πυροσβέστες επιχειρούν με 30 οχήματα
20:15 Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: «Να ανακαλέσει η Τουρκία το casus belli. Το Ισραήλ κινδυνεύει να αποξενωθεί από τους συμμάχους του»
20:11 Αυτά δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για τον θάνατο του 5χρονου παιδιού στη Φωκίδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ