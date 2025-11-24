Εγκανιάστηκε στο Πολύεδρο η έκθεση του Γ. Μαμαή

Μια εκδήλωση ουσιαστική, χαμηλόφωνη, αλλά βαθιά συγκινητική, ένας πραγματικός ύμνος στην τέχνη του βιβλίου.

24 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Η έκθεση «Κολοφώνες, η μνήμη της τελευταίας σελίδας» του Γιάννη Μαμάη άφησε μια βαθιά και σπάνια εντύπωση στο κοινό που βρέθηκε στα εγκαίνια στο «Πολύεδρο». Μέσα σε μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και σεβασμού προς την τυπογραφική τέχνη, οι ομιλίες του συγγραφέα Θανάση Τριαρίδη, του ίδιου του δημιουργού και η παρέμβαση του εικαστικού Γιάννη Παπαδόπουλου δεν περιορίστηκαν σε τυπικές τοποθετήσεις. Αποτέλεσαν μια ουσιαστική συνομιλία για την έννοια του βιβλίου ως καλλιτεχνικού αντικειμένου, για την παράδοση της τυπογραφίας και για τη συμβολή των εκδόσεων Gutenberg στη διαμόρφωση της ελληνικής βιβλιοφιλικής αισθητικής.

Ανάμεσα στους περίπου 60 κολοφώνες που εκτέθηκαν, ο επισκέπτης ερχόταν σε επαφή με μια τέχνη που, αν και συχνά αθέατη, κουβαλά την ιστορία, το ήθος και τη λεπτομέρεια των ανθρώπων που δημιουργούν ένα βιβλίο. Το λεύκωμα με τους διακόσιους και πλέον κολοφώνες λειτουργούσε σαν ανοιχτό εργαστήρι μνήμης και τεχνικής δεξιοσύνης, υπενθυμίζοντας ότι κάθε τέλος βιβλίου είναι στην πραγματικότητα μια αρχή για την κατανόηση του πνεύματός του.

Η παρουσίαση ανέδειξε τον κολοφώνα ως χώρο όπου αποτυπώνεται η συλλογική εργασία, το μεράκι και η καλλιτεχνική σύμπνοια – μια «σπουδαία λεπτομέρεια», όπως εύστοχα σημειώνει ο Μαμάης, που σήμερα τείνει να χαθεί. Αυτό ακριβώς έκανε την έκθεση ξεχωριστή: την ανάδειξη ενός πολιτιστικού ίχνους που ανήκει τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον του βιβλίου.

Ο Γιάννης Μαμάης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς μάστορες της παραδοσιακής τυπογραφίας, κατάφερε να υπενθυμίσει πως η αισθητική δεν είναι διακόσμηση, αλλά στάση ζωής. Και η έκθεση ήταν μια σπάνια ευκαιρία να δει κανείς συγκεντρωμένο το ήθος, την τεχνική και το πάθος ενός δημιουργού που αντιμετωπίζει το βιβλίο ως κόσμημα και ως κοινό έργο ανθρώπων που συνεργάστηκαν για να το φέρουν στον κόσμο. Και που το καταθέτουν, όχι απλά ως εργαλείο, αλλά ως παρακαταθήκη μνήμης και γνώσης.

 

