Εγκλημα Φοινικούντα: Οι ισχυρισμοί που δεν έπεισαν, οι διαφορετικές εκδοχές και το νέο βίντεο

Οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων συλληφθέντων για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα με θύματα ιδιοκτήτη και επιστάτη κάμπινγκ, δεν φέρεται να πείθουν τους αστυνομικούς που έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης ενώ οι κατηγορούμενοι δίνουν διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη.

Φοινικούντα: Βαριές οι κατηγορίες για τους 22χρονους για το φονικό, την Κυριακή οι απολογίες τους

Ο ένας επιμένει πως ήταν συνεργός ενώ ο συνομήλικος φίλος του να αρνείται πως δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τους ισχυρισμούς τους, χωρίς να αποκλείει κανένα ενδεχόμενο, αναζητώντας απαντήσεις για το ποιος πάτησε τελικά τη σκανδάλη και ποιος είχε βοηθητικό ή καθοδηγητικό ρόλο.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε επιμένει πως στόχος ήταν ο εκφοβισμός του 68χρονου

Ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές υποστηρίζει πως σκοπός τους ήταν να εκφοβίσουν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να του αποσπάσουν χρήματα. Ωστόσο, τα στοιχεία από τη σκηνή του εγκλήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δέχθηκε δύο σφαίρες – μία στον θώρακα και μία στο μέτωπο – ενώ ο επιστάτης τρεις στην πλάτη, γεγονός που δείχνει καθαρή πρόθεση εκτέλεσης και όχι εκφοβισμού.

Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία απόπειρα να ζητηθούν χρήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής των δραστών στον χώρο.

Η διαφυγή και οι πέντε ώρες περπάτημα

Ερωτήματα επίσης, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» προκαλεί και ο τρόπος διαφυγής του 22χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι διέφυγε δια θαλάσσης, ταξιδεύοντας για περίπου 16 ώρες, φτάνοντας πιθανώς μέχρι το Πεταλίδι και από εκεί περπατώντας επί πέντε ώρες έως την Καλαμάτα. Οι αστυνομικοί, ωστόσο, δεν θεωρούν πειστική αυτή την εκδοχή και διερευνούν εάν είχε βοήθεια.

Σε βίντεο – ντοκουμέντο που εξασφάλισε το MEGA, φαίνεται ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης να επιστρέφει τα ξημερώματα στο σπίτι του στην Αθήνα, μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Το χαμένο κινητό

Κομβικό στοιχείο θεωρείται το κινητό τηλέφωνο του 22χρονου, το οποίο, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, βράχηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια το πέταξε αργότερα σε υπόνομο.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η συσκευή μπορεί να κρύβει κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις και τις επικοινωνίες των δύο ανδρών πριν και μετά τη δολοφονία.

Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

03:15

