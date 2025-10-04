Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!

Η τραγική ιστορία της 23χρονης Παλόμα Σεμιράνι, τα αδέλφια της άτυχης κοπέλας κατηγορούν τη μητέρα τους για τον θάνατό της. Είχε περισσότερες από 80% πιθανότητες να αναρρώσει

Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!
04 Οκτ. 2025 20:22
Pelop News

Κυριολεκτικά προκαλούν έκπληξη και συγκλονίζουν τα στοιχεία για την υπόθεση της Παλόμα Σεμιράνι, της νεαρής γυναίκας από τη Βρετανία που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 23 ετών το 2024, μετά την απόφασή της να απορρίψει τη χημειοθεραπεία για το λέμφωμα non-Hodgkin από το οποίο έπασχε και να στραφεί σε μία «εναλλακτική» αγωγή με πέντε κλύσματα καφέ την ημέρα.

Όπως ανέφερε το πόρισμα του ιατροδικαστή, η Παλόμα Σεμιράνι «επηρεάστηκε αρνητικά» από τη μητέρα της, Κέιτ Σεμιράνι, γνωστή για τις θεωρίες συνωμοσίας που διαδίδει, σύμφωνα με τη New York Post.

Η Παλόμα διαγνώστηκε το 2023 με καρκίνο, με τους γιατρούς να την ενημερώνουν ότι η ασθένεια ήταν θεραπεύσιμη και ότι είχε 80% πιθανότητες ανάρρωσης εφόσον ακολουθούσε χημειοθεραπεία. Ωστόσο, η μητέρα της – πρώην νοσηλεύτρια και αρνήτρια εμβολίων – την έπεισε να ακολουθήσει τη λεγόμενη θεραπεία Gerson, μία αμφιλεγόμενη μέθοδο αποτοξίνωσης που περιλαμβάνει αυστηρή vegan διατροφή, χυμούς, συμπληρώματα και συχνούς κλύσματα με καφέ. Η ίδια η Κέιτ, που είχε νοσήσει από καρκίνο του μαστού, αποδίδει τη δική της ανάρρωση σε αυτήν την πρακτική.

Σύμφωνα με τη nypost, η ιατροδικαστής Κάθριν Γουντ σημείωσε ότι, αν η νεαρή γυναίκα είχε λάβει ουσιαστική στήριξη ώστε να ακολουθήσει την κλασική ιατρική οδό, «πιθανότατα θα είχε προχωρήσει στη χημειοθεραπεία». Η μητέρα της είχε ήδη απομακρυνθεί από το Βρετανικό Μητρώο Νοσηλευτών το 2021, με το σκεπτικό ότι οι απόψεις της «έθεταν σε σοβαρό κίνδυνο τη δημόσια υγεία». Παρ’ όλα αυτά, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της θεραπείας της κόρης της – κάτι που η Γουντ χαρακτήρισε «ακατανόητο, αλλά όχι παράνομο».

Λίγο πριν πεθάνει από ανακοπή που αποδόθηκε στον αθεράπευτο όγκο, η Παλόμα έγραφε ότι δεν πίστευε καν στη διάγνωσή της, την οποία χαρακτήριζε «παράλογη φαντασία χωρίς αποδείξεις».

Ο δίδυμος αδελφός της, Γκαμπριέλ Σεμιράνι, κατηγόρησε ευθέως τη μητέρα τους για τον θάνατο της Παλόμα. «Πιστεύω ότι θυσίασε τη ζωή της Παλόμα για τις δικές της αρχές», είπε, προσθέτοντας πως ο ίδιος και τα αδέλφια του ένιωθαν «μη ασφαλείς» δίπλα της.

Το 2024, ο Γκαμπριέλ είχε ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να εξετάσει αν η αδελφή του είχε την ικανότητα να λαμβάνει ανεξάρτητες ιατρικές αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς της την πίεζαν να απορρίψει τη χημειοθεραπεία. Η Παλόμα τότε επέμενε ότι η επιλογή της βασιζόταν στο «υπόβαθρο φυσικής ιατρικής» που διέθετε και ότι ήταν «ευχαριστημένη» με τις εναλλακτικές θεραπείες.

Η Κέιτ Σεμιράνι, από την πλευρά της, στην απολογία της υποστήριξε: «Η Παλόμα έκανε τις δικές της επιλογές, βάσει των αξιών και της έρευνάς της. Ήταν αποφασισμένη να θεραπευτεί με τους δικούς της όρους».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:05 Πάτρα: Τραυματισμός 75χρονης από αστικό λεωφορείο στην περιοχή Ταραμπούρα
20:54 Ηττα από Ηφαιστο Φλώρινας και μικρό τελικό για την Ολυμπιάδα
20:44 Πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη! Είχε καταδικαστεί για διαφθορά
20:34 Κυνηγός πυροβόλησε αγριογούρουνο και αυτό του επιτέθηκε και τον τραυμάτισε!
20:22 Έγκλημα, καρκινοπαθής έκανε κλύσματα καφέ αντί για χημειοθεραπεία και πέθανε!
20:11 Καιρός (5/10/2025): Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν!
19:57 Από την Πάτρα στη Ρώμη, το ρεκόρ με το πέναλτι που εκτελέστηκε 6 φορές!
19:46 Αυτή είναι η πόλη που ζει στον ίσκιο του Πάμπλο Εσκομπάρ ΦΩΤΟ
19:35 Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Η μεγάλη απειλή, η μικροβιακή αντοχή επιδεινώνεται με ταχύ ρυθμό
19:23 Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς: Πρέπει να κινηθεί γρήγορα αλλιώς όλα είναι ανοιχτά, δεν θα ανεχθώ καθυστέρηση
19:14 Με ανατροπή η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου έκανε τη δουλειά στην πρεμιέρα
19:07 Ήττα για τον Απόλλωνα στην πρεμιέρα από τον Κρόνο ΒΙΝΤΕΟ
18:54 Σκότωσαν αγριογούρουνο γίγας, 200 κιλά και μήκους 2,10 μ.! ΦΩΤΟ
18:34 Καρυστιανού: «Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί»
18:28 H ΑΕ Γλαύκου/Εσπερου τίμησε τον Αντώνη Φώτση
18:19 «Έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας» λέει η δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης 28χρονης
18:07 Κάιρo: Το μεγάλο παζάρι για τη Γάζα και η πίεση των ΗΠΑ, που περιμένουν το Ισραήλ, στο πλευρό της Χαμάς οι σκληροπυρηνικοί
17:57 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου χάνει στο ημίχρονο από τον Ηλυσιακό
17:51 Ο Απόλλων στο -10 στο ημίχρονο με τον Κρόνο
17:42 Πραγματοποιήθηκε στην Άρτα η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου που πέθανε στο νοσοκομείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ