Εγκλημα Κολωνάκι: Οι αντιφάσεις του 60χρονου γιου, οι μαρτυρίες και η προφυλάκιση

Αρνούμενος την κατηγορία της δολοφονίας της μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι και έπειτα τη μαραθώνια απολογία του ο 60χρονος γιος της, χθες Τρίτη 30/12/2025, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Παραδοχή σοκ από τον γιο της

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες και επέμεινε στην εκδοχή του δυστυχήματος αλλά δεν έπεισε τις Αρχές.

Για να λυθεί ο γρίφος της δολοφονίας χρειάστηκαν περίπου τέσσερα χρόνια καθώς αρχικά το περιστατικό θεωρήθηκε δυστύχημα αλλά τελικά αποκαλύφθηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η απολογία του γιου του θύματος διήρκησε περίπου 8 ώρες, αρχικά στην ανακρίτρια και έπειτα στον εισαγγελέα. Ο 60χρονος κατηγορείται για δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αλλά και για εμπρησμό.

Ο άνδρας υπέβαλε υπόμνημα με το οποίο ζήτησε να θεωρηθεί άκυρη η προανακριτική διαδικασία.

Παρά το γεγονός ότι αρνείται τις κατηγορίες, τα στοιχεία που φέρεται να τον «καίνε» είναι πολλά και δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Οι αντιφάσεις για τα γεγονότα και τη φωτιά

Το τελευταίο διάστημα ο 60χρονος έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις αναφορικά με τα γεγονότα, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια αναφορικά με το πώς ξέσπασε η φωτιά, που όπως είχε ισχυριστεί ξέσπασε λόγω αναμμένου τσιγάρου.

Ωστόσο, όπως μετέδωσε το πρωί της Τετάρτης 31/12/2025 η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» υπήρχαν διάφορες μαρτυρίες – και από τη γειτονιά – που έκαναν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά του άνδρα απέναντι στη μητέρα του, για βρισιές και τσακωμούς, κυρίως αναφορικά με το σπίτι στο Κολωνάκι, σε αυτό που διέμενε μέχρι και τον θάνατό της η 87χρονη.

Είχε χρέη και ήθελε να πουλήσει το σπίτι

Ο 60χρονος φέρεται να χρωστούσε περίπου 500 χιλιάδες ευρώ εξαιτίας μιας επιχείρησης που είχε παλαιότερα με αυγά και απέκτησε χρέη. Η μητέρα του φέρεται να του έλεγε να βρει μία δουλειά, να έχει σταθερή δουλειά.

Ο 60χρονος έλεγε παντού ότι πουλούσε το διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού με την – όπως υποστήριζε– σύμφωνη γνώμη της μητέρας του. Το σπίτι έως και σήμερα δεν κατέστη δυνατό να πωληθεί. Μεσίτες ανέφεραν ότι πουλούσε το σπίτι στην τιμή του 1,5-2 εκ. ευρώ.

